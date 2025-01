Un renovado Son amenaza al Liverpool

Tottenham y Liverpool se ven las caras este miércoles en la primera manga de las semifinales de la Carabao Cup (21:00h). Un primer partido que enfrenta a dos dinámicas totalmente opuestas. Por un lado, los del norte de Londres afrontan el duelo inmersos en una preocupante racha de resultados, mientras que, por su parte, el Liverpool llega con la vitola de favorito y consagrado como el equipo a batir esta temporada en el fútbol inglés.

Es por ello que los Spurs tienen un reto mayúsculo por delante. Para ello, podrán contar con el surcoreano Heung-Min Son, que partió desde el banquillo en el anterior partido liguero y que recientemente ha renovado su vinculación con la entidad hasta 2026. Una gran baza para el equipo de Postecoglou en su ademán de revertir los malos resultados. Y es que el Tottenham registra 3 derrotas y un empate en los últimos 4 partidos. Además, tan solo han logrado un triunfo en los últimos 8 duelos. Una dinámica que contrasta con su papel en la Carabao Cup, competición en la que vencieron al Manchester United en los cuartos de final por 4 a 3.

Por su parte, el Liverpool se deshizo del Southampton en la anterior fase por 1-2 (no sin dificultades), y visita al Tottenham tras empatar a 2 en Premier League ante el propio Manchester United. Un 'pinchazo' que no enmascara el dominante inicio de temporada del conjunto 'red'. Los pupilos de Arne Slot se mantienen en lo más alto de la clasificación en la liga inglesa, con 6 puntos de margen (y un partido menos) con respecto al Arsenal, segundo clasificado. Además, también lideran la liguilla de la Champions League, competición en la que todavía no conocen la derrota (6 triunfos en 6 partidos).

Con todo ello, un partido de ida que promete diversión aunque, eso sí, con ambos equipos con el choque de vuelta en la recámara. Una gran oportunidad para resurgir de las cenizas para los Spurs y, por otro lado, el Liverpool afronta la primera manga con la posibilidad de mantener su aplastante dominio.