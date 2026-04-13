Grupo Clave nombra a Raquel Suárez directora general y refuerza su apuesta por la tecnología y la expansión internacional

Grupo Clave ha nombrado a Raquel Suárez como nueva directora general tras la reciente designación de Ángel Pidal como CEO de Grupo Nortempo. Suárez se incorpora con la visión de dar continuidad al crecimiento de los últimos años, apostar por la tecnología de la mano de las personas y continuar con la expansión de la compañía hacia nuevos mercados europeos. Con este nombramiento, la compañía refuerza su apuesta por el talento desarrollado internamente como uno de sus ejes de crecimiento.

Suárez, que hasta hace unos meses ocupaba la dirección de operaciones, asume el liderazgo de la compañía con el objetivo de consolidar el crecimiento experimentado en los últimos años e impulsar los servicios de Grupo Clave. Asimismo, trabajará en dar continuidad a la expansión de la compañía, que ya está presente en Portugal y seis países de América Latina, explorando oportunidades de negocio en Brasil y Angola, además de Europa.

Raquel Suárez ha señalado que “afronto este nuevo reto con el compromiso de consolidar el crecimiento experimentado en los últimos años, impulsar la expansión internacional y apostar por la tecnología. Nuestro objetivo es seguir acompañando a clientes en soluciones a los puntos de dolor actuales. La escasez de talento local, el relevo generacional y el absentismo laboral son los principales retos a los que se enfrentan hoy en día las empresas”.

La nueva directora general trabajará en la consolidación del Plan Conecta, el modelo integral de externalización de la función de dirección de recursos humanos de la mano de la tecnología para que sea una palanca estratégica para los clientes.

“Gestionar bien a las personas dejó de ser una tarea administrativa hace mucho tiempo, convirtiéndose en una decisión estratégica, y cada vez más organizaciones buscan externalizarla en manos expertas”, señala Raquel Suárez.

Trayectoria consolidada dentro de Grupo Clave

El nombramiento de Raquel Suárez refuerza la apuesta de Grupo Clave por el talento interno y por un liderazgo cercano, que combina cercanía con visión estratégica. Raquel Suárez inició su carrera profesional en Grupo Nortempo en 2015, en el área de externalización de servicios. En 2020 asumió la coordinación de las operaciones impulsando la innovación y participando en el desarrollo de áreas corporativas que reforzaban la compañía. En su última etapa, ocupó el cargo de directora de operaciones en Grupo Clave, consolidando su perfil ejecutivo y capacidad para liderar estructuras complejas en entornos de crecimiento.

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Grupo Clave está formado por un equipo de profesionales comprometidos y expertos en la gestión de talento a través de un enfoque integral y personalizado. Desde hace más de 35 años, acompañan a las empresas, de todos los tamaños y sectores, en su estrategia de crecimiento desde dentro, ofreciendo soluciones a medida y adaptadas a sus necesidades en diversos ámbitos: formación y desarrollo, reclutamiento internacional, consultoría de RR.HH., gestión laboral, servicios jurídicos, y selección y headhunting. Todo ello con un único objetivo: conectar talento, estrategia y acción.