Eurofirms Group renueva con el Bàsquet Girona

Eurofirms Group, primera multinacional española de gestión de talento, ha renovado su colaboración con el Bàsquet Girona para la temporada 2025-2026, patrocinando a su equipo base. Una alianza con la que ambas entidades refuerzan su compromiso compartido con los valores del esfuerzo, el trabajo en equipo y la inclusión. La renovación de este acuerdo consolida una relación iniciada hace varias temporadas y pone de relieve el apoyo de Eurofirms Group al deporte y a la provincia de Girona, territorio donde nació la compañía y que forma parte esencial de su identidad. A través de esta colaboración, Eurofirms seguirá impulsando iniciativas que promueven la plena inclusión de las personas con discapacidad, en línea con su propósito de construir un mundo laboral más diverso y humano. Durante esta temporada, además, la colaboración entre las dos entidades está también vinculada con la Campaña #TalentIsEverywhere, una acción de sensibilización enmarcada en el del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que busca romper los estereotipos que rodean la participación e inclusión de estas personas en el mundo laboral. En este contexto, se llevará a cabo la acción “Reportero por un día”, protagonizada por Eloi Collell, colaborador habitual de Eurofirms Foundation y una de las caras visibles de la campaña. Eloi se incorporará al equipo de comunicación del Bàsquet Girona durante una jornada de la Liga Endesa, reforzando el mensaje de que la diversidad enriquece tanto dentro como fuera de la pista.

En palabras de María Jordà, Global Leader de Eurofirms Foundation: “En Eurofirms compartimos con el Bàsquet Girona valores fundamentales como la superación, la igualdad de oportunidades y el compromiso con nuestro entorno, que es Girona. Continuar este camino juntos nos permite acercar el deporte y sus valores a toda la sociedad”, ha destacado Por su parte, Stefi Batlle, CEO del Bàsquet Girona, ha señalado: “Estamos muy felices de seguir esta colaboración un año más. Queremos poner en valor el trabajo conjunto con Eurofirms y destacar su implicación y compromiso con la promoción de la inclusión y la diversidad en el ámbito deportivo. Para el Bàsquet Girona es clave sumar esfuerzos con partners que comparten estos mismos valores” Con este acuerdo, Eurofirms sigue reafirmando su compromiso con el deporte, especialmente con el básquet y los equipos en formación, en su apoyo al equipo base del Bàsquet Girona. Así, la compañía con sede en Cassà de la Selva continúa contribuyendo al desarrollo del talento joven, apostando por el talento del futuro, y al fortalecimiento del tejido social y deportivo de Girona.

Sobre Eurofirms People First

Eurofirms People first somos la primera multinacional española de gestión del talento. Desde 1991 ayudamos a las personas a encontrar empleo y a las empresas a encontrar talento, con una forma de trabajar que nos define: People first.

Nuestra cultura prioriza a las personas y se basa en tres valores que nos acompañan desde el inicio: respeto, responsabilidad y transparencia. Creemos que las relaciones de confianza, el bienestar y el compromiso son la base de cualquier proyecto sostenible, y aplicamos esa filosofía en todo lo que hacemos.

Cada día generamos oportunidades laborales para más de 30.000 personas y colaboramos con más de 5.000 empresas, buscando siempre el mejor encaje entre talento y organización. Más allá de cubrir vacantes, acompañamos a las empresas en la creación de equipos alineados con su cultura y su propósito.

Con 1.600 profesionales en 7 países y una red de 160 oficinas, ofrecemos soluciones de trabajo temporal, selección, outsourcing, headhunting, executive search, formación y desarrollo de personas. Además, a través de Eurofirms Foundation, promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, facilitando más de 9.000 contrataciones y contribuyendo a una sociedad más justa e inclusiva.

A su vez, en 2025 Eurofirms ha sido distinguida por Forbes como la única empresa de gestión de talento presente en el ranking de las mejores empresas para trabajar en España.

Eurofirms People first, Claire Joster y Eurofirms Foundation son las marcas que forman parte del grupo, reflejando un modelo de gestión del talento que combina crecimiento empresarial con impacto social.