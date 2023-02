Agencias y consultoras que debes conocer si estás buscando trabajo

En este artículo se detallan distintas y variadas ofertas de empleo, a las que cualquier candidato puede enviar su currículum desde aquí mismo

Eurofirms, Grupo Iman, Manpower, Etalentum, Grupo Crit, Adecco o Sixhunters son algunas de las principales agencias y consultoras de Recursos Humanos. Sus expertos son los responsables de seleccionar a los candidatos que van a llegar a las empresas para ocupar los puestos vacantes a cubrir. Sus procesos de selección, por tanto, son el trampolín que va directo hacia el futuro puesto de trabajo. Por eso, conocer las ofertas de empleo que publican es determinante para encontrar trabajo.

De esta manera, en este artículo de empleo, se destaca una pequeña muestra de algunas de las ofertas de empleo que dichas compañías publican en iberempleos, el portal de empleo de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico.

Ofertas de empleo

EUROFIRMS selecciona:

MUNTADOR/A DE MOBLES

Eurofirms selecciona un/a Muntador/a de mobles per a empresa del sector comerç situada a Manresa. La persona seleccionada exercirà les següents funcions:

- Muntar i desmuntar mobles.

- Càrrega i descàrrega de mobles.

- Entre altres tasques pròpies del lloc de treball.

Requisits:

- Experiència mínima fent tasques similars a les descrites.

- Busquem una persona responsable i proactiva.

- Permís de conduir.

- Valorable residència pròxima al lloc de treball.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Muntador/a de mobles en Manresa.

GRUPO IMAN selecciona:

TÉCNICO/A I+D CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

Desde Iman Temporing Rubí seleccionan Técnico/a de I+D para empresa de impresión 3D ubicada en Sant Cugat del Vallés.

Funciones:

- Elaboración de muestras de nuevos productos y/o recetas modificadas.

- Realización de prueba industriales para comprobar la adecuación y viabilidad de la producción de la receta.

- Gestión de bases de datos y archivo documental de departamento.

- Desarrollo de procedimientos.

- Mejora continua de productos ya existentes.

- Controles de calidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a I+D con certificado de discapacidad en Rubí.

RESPONSABLE DE TALLER

Desde esta oferta de empleo en Lleida, estamos seleccionando un/a RESPONSABLE DE TALLER para importante empresa del sector automovilístico.

¿Cuáles serán tus funciones?:

- Recibe e interpreta los programas de fabricación.

- Organiza los equipos de trabajo y el equipo humano según las directrices recibidas.

- Vigila que el programa de fabricación se cumpla.

- Colabora con el departamento de mantenimiento, para asegurar el buen funcionamiento de los equipos de trabajo

Se ofrece:

- Incorporación inmediata en una vacante estable.

- Salario a convenir

Requisitos:

- Conocimientos a nivel de informática medios.

- Capacidad para pilotar un equipo.

- Capacidad de liderazgo.

- Capacidad de negociación.

- Buscamos una persona responsable, organizada, proactiva, empática, etc.

- Experiencia en implantación sistemas de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RESPONSABLE DE TALLER en Lleida.

ELECTROMECÁNICO/A

Desde IMAN Temporing Lleida estamos buscando un/a ELECTROMECÁNICO/A para próxima incorporación en una importante empresa.

Funciones a realizar:

- Instalación de máquinas industriales.

- Automatización de procesos.

- Mantenimiento de instalaciones industriales.

- Detectar problemas en las instalaciones.

- Diseño y ejecución de programas de mantenimiento preventivo.

Se ofrece:

- Jornada completa en horario partido.

- Incorporación directamente por empresa.

- Interesantes remuneraciones.

Se requiere:

- Experiencia previa mínima 1 año en tareas similares.

- Formación en electromecánica.

- Conocimientos en mantenimiento industrial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ELECTROMECÁNICO/A en Juneda.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE PARA DEPARTAMENTO CRÉDITOS

Se selecciona para reconocida empresa del sector químico, ubicada en Mont-Roig del Camp, un/a administrativo/a con experiencia en el área financiera para cubrir baja de maternidad.

Funciones:

- Apoyo al departamento financiero.

- Gestión de créditos de clientes.

- Gestión de impagados.

- Reporting.

- Contabilidad y facturación.

- Auditorías.

Se ofrece:

- Contrato a través de IMAN.

- Incorporación inmediata.

- Horario de Lunes a Viernes de 08.00 a 17.30 horas.

Se requiere:

- Experiencia mínima de un año en el área financiera.

- Estudios de Grado, Económicas o ADE.

- Residir en Mont-Roig del Camp o alrededores.

- Valorable nivel de inglés C1/B2.

- Valorable uso de SAP.

- Excel avanzado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a contable para Departamento créditos en Mont-roig del Camp.

OPERARIO/A SECTOR ALIMENTACIÓN

Empresa ubicada en Rubí dedicada al sector alimentación, precisa de operario/a para realizar las funciones siguientes:

- Control de maquinaria.

- Suministro de línea.

- Control de línea.

- Mezcla de materia prima.

- Verificación de producto final.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a sector alimentación en Rubí.

ADMINISTRATIVO/A JUNIOR CON CONTABILIDAD

La delegación de IMAN TEMPORING TARRAGONA busca un/a administrativo/a junior con nociones de contabilidad.

Tareas a realizar:

- Realizar y revisar contratos de alquiler, estar al día de las novedades legislativas y normas aplicables.

- Estudios de solvencia.

- Realización de visitas y captación de nuevos pisos a la venta.

- Buscar oportunidades de inversión.

- Reclamación de siniestros en aseguradoras.

- Asistencia a reuniones de comunidad.

- Controlar los alquileres, contratos de suministros y reclamaciones.

Condiciones de esta oferta de empleo en Tarragona:

- Puesto estable.

- Horario: de 9:00 a 17:30h.

- Salario según valía.

Se requiere:

- Formación en administración, comercio o similar.

- Persona responsable y organizada.

- Imprescindible conocimientos básicos en contabilidad-

- Carnet de conducir y coche propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO/A JUNIOR CON CONTABILIDAD en Tarragona.

MANPOWER selecciona:

TÉCNICO/A PRL

Manpower está en la búsqueda de perfiles como Técnico/a de PRL, para una importante empresa del sector de la alimentación, ubicada en Sant Esteve Sesrovires, (Barcelona).

Entre las funciones a desarrollar se encuentran:

- Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en la misma. Diseño e implantación del plan de prevención de riesgos laborales.

Se requiere:

- Imprescindible Titulación CFGS en PRL.

- Experiencia mínima de 2 años desempeñando dichas funciones.

- Disponibilidad para desplazarse a las plantas de Burgos 1 o 2 semanas al mes aproximadamente.

- Carnet de conducir B en vigor.

Se valorará:

- Ingeniería industrial especialidades de: mecánica, electricidad.

- Ingeniería agrícola/agrónomo o similar

- Diplomatura o máster en PRL con las tres especialidades: Seguridad, Higiene y Ergonomía y psicosociología aplicada. (titulación superior).

- Experiencia en Industria agroalimentaria.

- Conocimientos Inglés.

- Conocimientos a nivel usuario Office.

Se ofrece:

- Contrato inicial 2-3 meses con Manpower + incorporación a plantilla empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a PRL en Sant Carles de la Ràpita.

DUE/DUF ASISTENCIA DOMICILIARIA

Desde Manpower Group buscan Fisioterapeutas y/o Enfermeros/as para la empresa Esteve Teijin Healthcare. Esteve Teijin es una empresa que ofrece un nuevo modelo de Terapias Respiratorias Domiciliarias centradas en mejorar la calidad de vida del paciente y cumplir las expectativas del profesional de la salud, respecto a la seguridad y calidad de los productos, la innovación y los servicios.

Tus principales funciones serán:

- Realizar los servicios de terapia respiratoria domiciliaria asignados, de acuerdo con los estándares de calidad, directrices médicas y protocolos de atención al paciente establecidos, así como la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambiente.

- Asegurar la atención al paciente, proporcionándole orientación y facilitándole la revisión y el control de los equipos con el objetivo de dotarle de un servicio personalizado y de calidad, que optimice los resultados del tratamiento.

- Asegurar la aplicación de la terapia más adecuada en coordinación con las indicaciones de los médicos prescriptores.

- Asegurar la satisfacción del cliente (Paciente, Médico) dando respuesta a sus necesidades, de acuerdo con los protocolos y procesos terapéuticos definidos.

- Asegurar el suministro de los equipos, recambios y fungibles necesarios en cada momento, para los pacientes asignados, cumpliendo con los procesos de trazabilidad establecidos.

- Atender y mantener excelentes relaciones con los Médicos Neumólogos de su ámbito de actuación para asegurar la integración del servicio de TRD con los procesos terapéuticos descritos.

Se ofrece:

- Jornada Semanal de Lunes a Viernes entre 09:00 y 18:00h o de 08:00 a 17:00h.

- Contrato con incorporación directa por parte de la empresa.

- Posición con estabilidad.

- Formación continua en el puesto de trabajo.

Se requiere:

- Catalán imprescindible.

- Titulación universitaria como fisioterapeuta o D.U.E.

- Carnet de conducir.

- Valorable un año de experiencia en el sector de Terapia Respiratoria Domiciliaria (home care respiratory industry).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DUE/DUF Asistencia domiciliaria (H/M/X) en Banyeres del Penedès.

ETALENTUM selecciona:

TÉCNICO/A DE PROYECTOS OBRA CIVIL

Consolidada empresa dedicada a la ingeniería civil, que ofrece servicios y soluciones originales para planificar, diseñar y gestionar la realización de infraestructuras civiles y cubrir las necesidades medioambientales requeridas, precisa incorporar para su oficina en el Vallès Occidental un/a Técnico/a o Gestor de Proyectos de Obra Civil.

En dependencia del Director de Proyectos, sus principales funciones y responsabilidades serán:

- Apoyar a la directiva en proyectos de obra civil.

- Definir los objetivos del proyecto.

- Revisar y analizar el desarrollo del proyecto.

- Contribuir en el diseño, planificación, control y mantenimiento de los proyectos.

- Elaborar presupuestos.

- Gestionar la documentación asociada al proyecto.

- Tener en cuenta la normativa legal en la realización de cada proyecto

- Controlar el cumplimiento de los requisitos y los plazos.

- Resolución de incidencias.

Se requiere:

- Capacidad analítica y toma de decisiones y mejora de procesos.

- Habilidad de gestión, de desarrollo y documentación de proyectos.

- Conocimiento de software: Autocad, Rocscience, de presupuestos TCQ, BIM, Project y Trazados.

- Saber trabajar en equipo como de manera autónoma y organizada.

- Persona con don de gentes y con habilidades comunicativas.

- Carnet de conducir.

Se ofrece:

- Estabilidad laboral con contrato indefinido.

- Incorporación a una empresa consolidada, flexible y dinámica.

- Modalidad híbrida de trabajo.

- Dietas, teléfono y ordenador.

- Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Proyectos Obra Civil en Sant Cugat del Vallès.

DIRECTOR/A OFICINA COMERCIAL

Important empresa líder asseguradora especialitzada en el ram d'assistència sanitària amb una trajectòria de 40 anys i més de 20 oficines al país, precisa incorporar un/a director/a d'oficina comercial enfocat a la venda directa d'assegurances de salut, la missió del qual seria coordinar, supervisar i motivar l'equip comercial de l'oficina.

Les principals funcions i responsabilitats consistiran en:

- Revisió i anàlisi d'activitat comercial a través del CRM (aplicatiu comercial M3).

- Seguiment de l'activitat diària de la pròpia agenda.

- Supervisió de l'activitat dels comercials.

- Visites comercials pròpies de venda directa, realització de projectes per a empreses.

- Seguiment i comunicació amb Atenció al Mutualista.

- Gestió de l'afiliat. Introducció de dades i control de les afiliacions pendents.

- Acompanyaments d'assessorament i/o formació a comercials o xarxa externa.

- Gestió d'esdeveniments comercials diversos.

- Recerca de negoci pels assessors comercials. Visita de relacions amb entitats, professionals del sector salut, ajuntaments.

- Seguiments d'avisadors. Recerca d'Agències franquiciades.

- Reclutament i formació comercial.

- Suport al departament de Quadre Mèdic.

Experiència requerida:

- Experiència de comercial entre 2 i 5 anys.

- Experiència gestionant equips comercials.

- Coneixement del territori on està ubicada l'oficina, el Segrià (Lleida).

Formació requerida:

- Economia, empresarials, administració y direcció d' empreses o similar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a Oficina Comercial Lleida.

OPERATIONS MANAGER

Empresa francesa del sector callcenter, ubicada en Barcelona y en plena expansión, busca un/a Director de operaciones que gestione un equipo de supervisores/coachs y que optimice la producción, asegurando la consecución de los objetivos del cliente y de la empresa.

Formación requerida:

- Nivel Graduado en ADE, Económicas, Derecho o similares.

- Excelentes capacidades analíticas -Dominio Excel.

Idiomas requeridos:

- Francés y español, nativos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operations Manager en Barcelona.

PROGRAMADOR/A DE PLC, HMI Y SCADA (MULTISECTORIAL)

Empresa de Osona, dedicada a la automatización de procesos industriales, necesita incorporar un/a Programador/a en Automatización Industrial con experiencia.

En dependencia del Responsable técnico, las principales tareas y responsabilidades del puesto de trabajo serán:

- Diseño y realización de esquemas eléctricos.

- Programación de PLC, HMI y Scada.

- Puestas en marcha en casa del cliente (la mayoría de los clientes son empresas industriales locales, por lo que la disponibilidad para viajar y pernoctar fuera del domicilio es mínima (inferior al 15% del tiempo de trabajo).

Se ofrece:

- Incorporación inmediata y estabilidad laboral en empresa referente en la zona y que realiza procesos y instalaciones de automatización para clientes multisectoriales.

- Remuneración acorde a la experiencia, conocimientos y valores aportados.

Se requiere:

- Persona empática, proactiva y con capacidad de trabajo en equipo.

- Saber diseñar e interpretar esquemas eléctricos y haber hecho puestas en marcha en instalaciones de clientes.

- Conocimientos de Programación de PLC´S, HMI y redes industriales

- Residencia en Osona o cercanías (50 km. máximo) o disponibilidad para el traslado de la residencia a la zona.

- Carné de conducir.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a de PLC, HMI y Scada (multisectorial) en Vic.

PRODUCT OWNER

Para importante empresa especializada en la traducción corporativa nos encontramos en búsqueda de un/a Product Owner para incorporarse a su equipo de trabajo en Barcelona, dentro del departamento IT y en dependencia directa del CIO.

Como Product Owner te responsabilizarás de todos los aspectos del proceso de desarrollo del producto, desde idear nuevas e innovadoras funcionalidades, hasta liderar la ejecución trabajando de la mano de desarrolladores y diseñadores. Estamos buscando a una persona proactiva, analítica y con excelentes habilidades de comunicación, capaz de coordinar y generar consenso entre los múltiples interesados, tanto internos como externos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Product Owner en Barcelona.

TÉCNICO/A FISCAL - CONTABLE

Prestigioso despacho de abogados y economistas, ubicado en Tarragona, selecciona a un/a especialista fiscal contable. Pensamos en una persona con experiencia en las funciones descritas a continuación y capacidad para adquirir funciones de responsabilidad y gestión dentro del despacho a corto o medio plazo, es por ello que ofrecemos una plan de promoción y crecimiento para ocupar posiciones de responsabilidad en la estructura jerárquica del despacho.

Este bufete se dedica al asesoramiento legal y jurídico multidisciplinar, siendo un referente de larga y consolidada trayectoria. Destacando especialmente por su máxima calidad técnica y el prestigio profesional de sus integrantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a fiscal - Contable en Tarragona.

Grupo Crit selecciona:

TORNERO/A CONVENCIONAL

Desde Grupo CRIT ETT precisan un/a Tornero convencional para importante empresa dedicada a la fabricación de maquinaria industrial del sector químico-farmacéutico.

Requisitos para optar a esta oferta de empleo en Terrassa:

- Experiencia como tornero convencional.

Condiciones:

- Contrato estable.

- Jornada laboral intensiva de mañana de 7h a 15h +1 día a la semana que se trabaja por la tarde hasta las 17h.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Tornero/a convencional con exp. para Terrassa.

TÉCNICO DE MECANIZADO

En Grupo Crit está realizando un proceso de selección para una importante empresa del sector automoción. Se trata de una oferta de empleo en Sant Adrià de Besòs, con la que se busca incorporar a un/a Técnico/a de Mecanizados con FPI o FPII de mecánica o sector industrial o módulo grado medio o grado superior de industrial (es necesario tener el resguardo).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de Mecanizado- Sant Adrià Besòs en Sant Adrià de Besòs.

TELEOPERADOR/A VENTA SEGUROS

Grupo Crit selecciona para importante Call Center a teleoperadores con experiencia en campañas de emisión para la venta de seguros.

Se ofrece:

- Contrato con posibilidad de continuidad.

- Salario según convenio.

- Incorporación presencial en Barcelona.

Requisitos:

- Experiencia en puesto similar realizando venta de seguros.

- Disponibilidad para realizar cualquier turno tanto de mañana como de tarde.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a venta seguros en l'Hospitalet de Llobregat.

MANIPULADOR/A COSMÉTICOS

En esta oferta de empleo en Sant Joan Despí se demanda un/a manipulador/a para una importante empresa del sector de la industria cosmética.

Tareas a desempeñar:

- Fabricación de productos cosméticos (pintauñas, maquillaje, colorete, sombra de ojos...).

Condiciones:

- Horario de Lunes a Jueves de 8:15h a 13:15 y de 14:30h a 17:45h y Viernes de 8h a 15h.

- Contrato por ETT con posible incorporación en empresa.

- Experiencia trabajando como envasador/a u operario/a en fábrica.

- Disponibilidad para trabajar Lunes a Viernes en turno partido

- Vehículo propio para acceder a las instalaciones

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manipulador/a cosméticos Sant Joan Despí.

Adecco selecciona:

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE

Esta oferta de empleo en Reus llega desde Adecco, donde están seleccionando un/a administrativo/a contable para una importante empresa situada en la localidad.

Funciones a desarrollar:

- Gestión de procesos de tramitación administrativo/a.

- Registro y archivo de documentos empresariales.

- Dar soporte a las actividades de contabilidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Contable en Reus.

PROGRAMADOR/A CENTROS DE MECANIZADO CNC

Este puesto es una interesante oportunidad para formar parte de una importante empresa fabricante de material hospitalario, situada en Sant Quirze del Vallès, donde la persona seleccionada se responsabilizarás de la fabricación de piezas mediante centros de mecanizado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador/a centros de mecanizado CNC en Sant Quirze del Vallès.

SOLDADOR/A MIG MAG Y TIG

En esta empresa ubicada en Lliçà de Vall se trabaja con distintos sectores como el de la construcción, automoción, maquinaria, mobiliario urbano, hogar, etc. La misión en el puesto a cubrir será realizar trabajo de soldadura MIG MAG y TIG, trabajos con robot de soldadura, así como con taladro, cizalla, plegadora y moladora.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Soldador/a MIG MAG y TIG en Lliçà de Vall.

SIXHUNTERS selecciona:

BUSINESS DEVELOPMENT ENDOSURGERY

At SIXHUNTERS they are seeking a Business Development for an international company in the early stages of growth in Spain dedicated to design and development of medical devices.

Tasks:

- Identify, build, manage and grow an effective network of distributors, sub-distributors & independent sales agents to increase product penetration as per organizational business and growth objectives.

- Participate in annual budgeting exercise and contribute relevant information pertaining to assigned territory as per planning format.

- Liaising with hospital purchase/procurement department & surgery OR stores to ensure optimal levels of inventory at each account by coordinating with channel partners/country head.

- To build and maintain a formal business relationship with hospital finance department for timely receipt of payments.

- Undertake an in-depth market mapping exercise, adopt a dynamic method to capture real time market intelligence & analyze this data for use in business strategy.

- Identify Endo-surgical specializing in advanced surgical techniques in assigned territory & explore business opportunity.

- Regularly meet Surgeons, Hospital Buying Committees/GPOs/key decision makers, Key OR/OT personnel independently and/or with channel partners to articulate the technology of company using product presentations & demonstration kits, clinical research publications and/or clinical trials programs, exchange updates on product and technology, for purchase discussions/negotiations.

- Follow organizational objectives to ensure high degree of compliance in business and ensure high integrity and ethical standards in transactions with all stake holders.

- Acquire a thorough scientific & technological knowledge of the product portfolio.

- To ensure proper scientific and technological training of all key personnel within assigned territory.

Main requirements:

- At least 3-5 years of experience in Endo-Surgery field as a front-line sales manager for endo-mechanical staplers.

- Additional experience in selling of other endo-surgical products such as surgical sutures, hernia solutions, bio-surgical solutions would be a plus.

- Nursing Graduates / Life Science Graduates / Biomedical Engineers / Business Management (MBA) / Other relevant degrees will be considered.

- Native Spanish and Business level proficiency in English.

- Additional language skills would be a plus but not mandatory.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Business Development Endosurgery en Barcelona.