Convocadas las elecciones a la Agrupación del FC Barcelona

Las votaciones se harán el 17 de enero de 2023 De estas elecciones saldrá el nuevo presidente que relevará a Ramon Alfonseda

La junta directiva de la Agrupación de Jugadores del FC Barcelona aprobó este martes 29 de noviembre la convocatoria de elecciones a la presidencia de la entidad. El nuevo presidente relevará a Ramon Alfonseda, que ha estado al frente de la Organización desde 2003. Las votaciones se harán el 17 de enero.

En las elecciones se puede presentar cualquier ex jugador o ex jugadora del FC Barcelona con al menos 1 año de antigüedad en la Agrupación. En el caso del voto, lo puede llevar a cabo cualquier ex futbolista del FC Barcelona con también al menos 1 año de antigüedad en la Agrupación. Entre el 12 y el 14 de diciembre se presentaran las candidaturas y el 19 de diciembre se proclamarán dichas candidaturas y se empezará la campaña electoral. Finalmente, el 17 de enero se votará en la sede de la Agrupación entre las 16 y las 20 horas.

La persona elegida será el undécimo presidente de la historia de la entidad.