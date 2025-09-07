Vuelve la liga para el Elche pendientes de Petrot, los internacionales... y Mourad

Tras la semana de parón debido a los partidos de selecciones nacionales, el Elche reemprende su dinámica habitual de trabajo con el punto de vista puesto en el próximo viernes, día en el que abrirá la cuarta jornada de Primera División contra el Sevilla (21 horas) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Pese a no tener partidos oficiales, el Elche aprovechó la ausencia de competición para disputar el pasado jueves un amistoso contra el Murcia, en el que cayó derrotado por 3-1. Sin embargo, la noticia más preocupante de aquel duelo fue el estado físico en el que terminó el defensa francés Léo Petrot, que abandonó la Nueva Condomina con un aparatoso vendaje en su rodilla.

Petrot sufrió un percance al inicio de la segunda parte, cuando en una jugada fortuita un rival le cayó encima de la articulación. El galo, uno de los fichajes de esta temporada, fue atendido por los servicios médicos del Elche durante unos minutos y pudo reingresar al césped. De hecho, disputó el resto del partido. Sin embargo, al abandonar el coliseo murciano se le pudo ver con el mencionado vendaje.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, se mostró bastante molesto por dicha situación, que por otra parte no pasó a mayores. En los próximos días se debe comprobar si la evolución de Petrot permite contar con el futbolista para el próximo compromiso. El francés fue titular en la primera jornada, contra el Betis, pero ha sido suplente en las otras dos, disputando únicamente los últimos minutos de los partidos contra Atlético y Levante. Ahora, además, los ilicitanos cuentan con el refuerzo de Pedrosa para la zona del lateral izquierdo.

Los internacionales

Otros futbolistas de los que está pendiente el Elche son los cuatro internacionales, dos españoles y dos marroquíes, que se encuentran concentrados con las selecciones sub-21 y sub-20: Rodrigo Mendoza, Héctor Fort, Ali Houary y Adam Boayar.

Mendoza, que fue titular el pasado viernes en el partido de la sub-21 contra Chipre disputado en Soria, clasificatorio para el Europeo de la categoría, cierra el martes esta ventana FIFA en Pristina, enfrentándose a Kosovo. Héctor Fort, por su parte, cierra este domingo la concentración de la sub-20 con el segundo amistoso contra la selección francesa.

Al futbolista cedido por el Barcelona se le espera el lunes en la ciudad de las palmeras para que pueda conocer su nuevo club, ya que fue fichado el último día de mercado y directamente se marchó con la selección. Ali y Adam también juegan este domingo, en Pinatar Arena, con su combinado nacional contra Estados Unidos.

Caso Mourad

Por último, el Elche también debe resolver durante esta semana el «caso Mourad». El delantero hispanomarroquí tiene acordada su salida al Tijuana mexicano desde hace días, aunque la oficialidad de la misma y su viaje han sufrido demoras debido a cuestiones administrativas relativas con el visado.

Si no ocurre nada extraño, el traspaso de Mourad debería hacerse oficial en breve, sobre todo porque la ventana de fichajes en México se cierra el viernes 12 de septiembre. El futbolista ya se ha despedido de compañeros y trabajadores de la entidad e incluso en el amistoso de Murcia otro compañero, Diangana, portó el que hasta el partido contra el Levante había sido su dorsal, el 19.