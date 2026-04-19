Vuelve el equilibrio del Elche de la mano de Marc Aguado

Llega la recta fi nal de la temporada. 7 fi nales para el Elche, que afrontará la lucha por la permanencia con el regreso de un jugador fundamental. Tras su ausencia frente al Valencia, Marc Aguado regresa en un partido capital contra el Atlético de Madrid, equipo contra el que ya fue clave en el empate de la primera vuelta.

Y es que el aragonés es fundamental en la medular de Eder Sarabia, ya que es el 3º jugador que más apariciones ha tenido esta campaña, con 29 encuentros. Sólo lo superan Febas y Germán Valera, con 1 partido más. Primordial en el cuadro ilicitano, es el 4º con más minutos en la plantilla. Suma 2.009’, más que Víctor Chust (1.801’), Rafa Mir (1.737’), Pedro Bigas (1.6004’), Martim Neto (1.248’)...

Esto no extraña a nadie. Su trabajo en la medular es imprescindible, ya que es el centrocampista de LaLiga con más intercepciones. Con 123, supera a Luis Milla (121), Fede Valverde (110), Mauro Arambarri (102), Comesaña (101) y Pablo Ibáñez (89). También se coloca como uno de los futbolistas del mediocampo con más recuperaciones. El ex de Zaragoza y Andorra suma 192 esta campaña. De este modo, está por encima del propio Febas (186), Camavinga (153), Pepelu (184), Witsel (166) e Ilaix Moriba (174)...

El equilibrio

Precisamente, Marc Aguado es sinónimo de equilibrio. No sólo recupera una enorme cantidad de balones, también pierde muy pocas veces el esférico. Cuando la pelota quema, balones al maño, que destaca en la estadística que compara los propios robos de balón con las pérdidas (+88 en recuperaciones-pérdidas). Es el 6º jugador de LaLiga que más destaca en este apartado (2º entre los centrocampistas), superando a Tchouaméni (+59), Gorrotxategi (64), Eric García (58), Marcos Llorente (-27) y Pedri (-62); entre muchos otros.

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El motor del Elche suma y sigue como uno de los grandes metrónomos del fútbol español. Y es que es el 6º jugador de toda la competición que fi rma un mayor porcentaje de pases hacia delante (86,45%). Todo un creador de juego que buscará repetir otro gran partido contra un gigante de nuestro fútbol. Rindió a un gran nivel en el empate a 2 contra el Real Madrid en el Martínez Valero, al igual que fue fundamental en las tablas en el Metropolitano. En esta segunda vuelta, buscará repetir partidazo ante el semifi nalista de la Champions.