Víctor Chust: buen trato de balón, competencia y rodaje para la zaga del Elche

En una operación relámpago, el Elche ha cerrado la incorporación Víctor Chust (Valencia, 5 de marzo de 2000). El defensor central llega en calidad de cedido procedente del Cádiz hasta final de temporada, club con el que renovó el pasado verano hasta junio de 2028.

La entidad encabezada por Christian Bragarnik aprovecha con la llegada de Chust una situación de mercado más que favorable. El zaguero valenciano contaba con un contrato importante dentro del vestuario del Cádiz, y el club del Nuevo Mirandilla ha encontrado en esta cesión una fórmula con la que rebajar su excedida masa salarial.

El principal asterisco es no haber podido firmarle en propiedad, pero para lo anterior habrá tiempo ya que la operación incluye una opción de compra condicionada al cumplimiento de una serie de objetivos. El jugador llegó el miércoles a Elche para pasar las primeras pruebas médicas. Desde este jueves está junto a sus compañeros en la concentración de Algorfa y completará durante la tarde una sesión individual en su primer entrenamiento como franjiverde.

Chust ha completado la pretemporada con el Cádiz, que arrancó el pasado 7 de julio, por lo que su adaptación en el plano físico al vestuario será inmediata. Esto podría hacer que cuente con minutos frente al Almería (viernes, 19:30 horas) o en el derbi con el Hércules del Festa d'Elx (sábado, 20:30 horas).

Al igual que Aleix Febas y Álvaro Rodríguez, Víctor Chust también es un jugador formado en 'La Fábrica'. Llegó al fútbol formativo del Real Madrid con solo 12 años, cuando todavía era Infantil. Desde entonces, fue quemando etapas tanto en el club blanco como en las inferiores de la selección española. Ganó la Youth League en 2020 (precisamente al Benfica de Martim Neto) y llegó a debutar con el primer equipo madridista la temporada siguiente, de la mano de Zinedine Zidane.

En 2021 salió cedido al Cádiz en Primera, y al verano siguiente el conjunto de 'la Tacita de Plata' desembolsó un millón de euros por el 50% de sus derechos. Desde entonces, ha jugado en el Nuevo Mirandilla tres campañas en la élite. Su peor momento inició en noviembre de 2022 y se extendió hasta finales de 2023. Una pubalgia derivó en distintas lesiones musculares que le llevaron a perderse más de la mitad de los partidos en el periodo citado.

Un central... ¿a lo Sarabia?

Dejados atrás sus intermitentes impedimentos físicos, Chust llega al Martínez Valero tras completar su campaña de mayor rodaje. A sus 25 años, ha disputado el 91% de los minutos totales el curso pasado, convirtiéndose en el hombre con más horas sobre el verde de toda la plantilla cadista (3.440 minutos concretamente).

Además, tanto para Paco López (hasta la jornada 18) como para Gaizka Garitano (a partir de entonces) ha sido una pieza fundamental este último curso, en el que también se ha destapado como goleador con tres tantos. Su gran rendimiento no ha ido acompañado en lo colectivo, pero sí en el eje de la zaga, donde junto a Bojan Kovacevic formó una pareja de centrales complementaria (el nuevo fichaje del Elche con mejor trato de balón y comprensión del juego y el serbio más contundente y rápido a la hora de corregir).

La comisión deportiva vio en el capitán del conjunto gaditano una futurible incorporación con muchos 'pros'. Más competencia en el centro de la zaga, polivalencia para actuar en ambos perfiles al ser ambidiestro, buena salida de balón y una última temporada sin lesiones siendo indiscutible, son varios de los motivos que llevaron a la zona noble del Martínez Valero a dar pasos en firme a la hora de acometer el fichaje.

Sobre el papel, el contexto del Elche de Sarabia —al menos con balón— debería de potenciar sus principales virtudes. Pero al margen de los motivos positivos citados anteriormente, está por ver su encaje en la defensa. Principalmente cuando la posesión sea rival. No es un central rápido ni mucho menos y, pese a que su altura (1,84 metros) es corriente para un defensor, tampoco destaca especialmente por su juego aéreo.

Con la pubalgia de Bambo Diaby obligando al hispanosenegalés a posponer continuamente su regreso durante esta pretemporada, el defensor valenciano tendrá la oportunidad de arrancar la liga como la primera alternativa al tándem titular en el eje de la defensa. A partir de entonces, competirá junto Pedro Bigas —y a Diaby cuando se recupere— por un puesto por ver quien se gana el puesto a la izquierda del siempre indiscutible David Affengruber.