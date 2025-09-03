Los últimos en llegar se estrenan en Murcia

Las cosas parecen funcionar a la perfección en clave franjiverde y con el objetivo de no perder la continuidad y el buen juego conseguido durante los últimos tres duelos de liga, el Elche se medirá al Murcia este jueves a las 20:30 horas en el Enrique Roca. Será un alto en el camino de los partidos oficiales, debido a que el encuentro tendrá un carácter amistoso y será un duelo correspondiente al Trofeo Enrique Roca de Murcia. Más que un encuentro no oficial, servirá como primera prueba para las últimas incorporaciones llegadas a la ciudad de las palmeras. Salvo sorpresa, será el día del debut para Adrià Pedrosa, Iñaki Peña y Grady Diangana.

Sorprendió la decisión de aceptar un compromiso amistoso con la temporada ya arrancada, pero viendo la nómina de incorporaciones del Elche en este final de mercado veraniego, no parece una decisión desacertada. Muchos futbolistas necesitan empezar a asimilar los automatismos de Eder Sarabia, así como su estilo de juego y forma de trabajar, por lo que un encuentro no oficial es la mejor alternativa para que los jugadores de la franja lleguen totalmente preparados a la hora de la verdad, al partido ante el Sevilla del próximo 12 de septiembre.

El Elche se presentará en Murcia con las bajas de Yago de Santiago, Rodri Mendoza, Héctor Fort, Ali Houary, Adam Boayar. El primero no estará disponible por la lesión que le tiene apartado de los terrenos de juego desde hace siete meses, el segundo debido a su convocatoria con la selección sub-21, por su parte, Héctor Fort también se encuentra con la sub-20 y Ali y Adam tampoco estarán presentes debido a su convocatoria con las categorías inferiores de Marruecos.

El Murcia arrancó la temporada en Primera RFEF con una derrota ante el Marbella. Los pimentoneros se adelantaron en el marcador en el primer minuto gracias a un tanto Ekain, pero vieron como posteriormente el conjunto andaluz le daba la vuelta al marcador. Primero empató Rodrigo Ríos en el 30 y en el 84 desniveló la balanza Eugeni Valderrama tras un error de Gazzaniga, el portero del Murcia. Llega, por tanto, el Murcia al Trofeo Enrique Roca con el objetivo de sumar buenas sensaciones y de poder dar una pequeña alegría a su afición en este arranque de temporada.

Ilicitanos y murcianos se han visto las caras en 79 ocasiones a lo largo de la historia. El balance es positivo para el Murcia, pues cuenta con 33 victorias frente a las 29 del Elche. Para encontrar el último enfrentamiento entre ambos en duelo oficial hay que retroceder hasta el 26 de mayo de 2018, en el partido de vuelta de los cuartos de final del “play-off” por el ascenso a Segunda División. La temporada cerró con el ascenso del Elche a la categoría de plata, mientras que el Murcia sigue en la tercera división del fútbol español.