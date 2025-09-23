Tres puntos... y multa: malestar en la afición del Elche por los problemas de aparcamiento en los alrededores del estadio

Algunos aficionados del Elche se llevaron un buen disgusto tras la plena felicidad con la que salían el domingo del estadio Manuel Martínez Valero, después del convincente triunfo de su equipo contra el Oviedo (1-0) que supuso la continuidad al histórico inicio de temporada en Primera División, en el que el club ilicitano no conoce la derrota.

Pese a la advertencia realizada durante la semana, a través de redes sociales, de la Policía Local, un buen número de aficionados fueron multados por estacionar de manera incorrecta sus vehículos en los alrededores del coliseo franjiverde. En estos casos, los tres puntos han venido acompañados de un precio extra al del abono o entrada del partido.

Este no está resultando un hecho aislado. En los partidos de esta temporada en Elche, el número de multas debido a estacionamientos incorrectos en los días de partido por la zona del Martínez Valero ronda el medio millar. Varios seguidores han expresado su malestar, especialmente a través de redes, y han solicitado soluciones tanto al Ayuntamiento como al propio club.

En este sentido, la pelota (nunca mejor dicho) parece estar más en el consistorio municipal, ya que la entidad deportiva poco puede hacer más allá de la zona delimitada de la que es propietaria. El caso es que hay más de 27.000 abonados, habrá partidos en los que se superen los 30.000 espectadores y los accesos y parkings al estadio siguen sin ser los idóneos para un recinto que alberga eventos deportivos de primer nivel cada dos semanas.

España-Georgia

No hay que olvidar que en breve (11 de octubre) la ciudad de las palmeras acogerá un partido de la selección española. Si en los partidos del club ilicitano ya acuden con sus coches al estadio varios millares de espectadores de otras localidades de la provincia o zonas cercanas, en el España-Georgia la cifra podría aumentar.

¿Soluciones? Aparte del sentido común a la hora de estacionar, hay ejemplos en el Planeta Fútbol para incorporar y ofrecer alternativas a las personas que acudan a los partidos del Elche, tanto de la ciudad como de fuera, como podrían ser buses lanzadores desde parkings más alejados del estadio. Lo que seguiría avivando la polémica sería continuar con esta estrategia, que desde algunos sectores se apunta a un afán recaudatorio, sin buscar una solución que satisfaga a todas las partes y que ofrezca la mejor imagen posible, por el bien de la ciudad, de sus ciudadanos y del club.

Vía: Información