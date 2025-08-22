Simeone: "Conocemos bien al Elche, proponen un juego ofensivo y de calidad"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó este viernes en la rueda de prensa previa a recibir al Elche, que a su equipo le espera "un partido intenso" el próximo sábado (19:30 horas). "Ellos proponen un juego ofensivo y con calidad, así que nos va a exigir dar el máximo", agregó. "Conocemos las características del Elche, lo ha hecho muy bien la temporada pasada en Segunda, ascendiendo y teniendo un fútbol comprometido y con buen juego", elogió.

"Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros y en seguir creciendo en este camino que empezamos la semana pasada. Y, obviamente, con las seguridades que nos da el equipo, intentar que aparezcan dentro del juego, que es lo importante", añadió.

También comentó que "tener el apoyo incondicional" de la afición rojiblanca le genera "una responsabilidad aún mayor", al mismo tiempo que expresó que el equipo no necesita cambiar, sino "reinventarse", y defendió que los cambios realizados en Cornellà ante el RCD Espanyol fueron "buenos".

"Sigue creciendo la responsabilidad, y obviamente la tomo. Y con el trabajo del equipo seguramente vamos a competir bien, el propósito es seguir creciendo como club en el mundo, cómo está creciendo el Atlético de Madrid, es maravilloso. Y obviamente ser parte de ese crecimiento. A partir de ahí, el compromiso de que se logren sentir identificados con lo que hace el equipo, a partir de eso seguramente sucederán cosas buenas", dijo el argentino en la previa del duelo ante el Elche.

"Sé que estamos atravesando un momento importante con muchos cambios en la plantilla, siete esta temporada, cinco la anterior. Y es un proceso importante, bonito, de crecimiento, de muy buenos futbolistas que necesitan tiempo y que ese tiempo lo tenemos que acortar lo más rápido posible para demostrar lo que la gente quiere", relató.

Simeone ve "muy bien" a la plantilla tras la derrota por 2-1 ante el Espanyol. "Creo que hicimos un partido con muchas cosas buenas y obviamente cosas a mejorar", analizó, antes de entrar a valorar los cambios realizados. "No me voy a poner a explicar cada cambio que hago, pero Sörloth la semana pasada no participó de algunos entrenamientos y entrenó una o dos veces", dijo.

Finalmente, Simeone avanzó que José María Giménez volverá con el grupo "cuando los médicos entiendan que está en condiciones". "Cuando ocurra, será buenísimo. José es muy importante para nosotros, es uno de los capitanes. Lo necesitamos y estamos esperando a que se sume al equipo", concluyó. Además, tampoco podrá contar con Álex Baena por una "lesión muscular de bajo grado", según informó el club colchonero a través de sus canales oficiales.