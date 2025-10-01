Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue esta tarde en directo la presentación de los 12 fichajes del Elche

Sólo 2.000 aficionados podrán asistir al evento que comenzará a las 18.30 horas

Los jugadores celebran junto a la afición.

Los jugadores celebran junto a la afición. / ECF

O. Casado

En puestos de Champions y codeándose con los grandes del fútbol español, el Elche vive un momento muy dulce que quiere compartir con sus aficionados. Esta tarde el Martínez Valero vivirá junto a 2.000 aficionados un momento especial: la presentación oficial de los 12 fichajes del club para esta temporada.

El acto empezará a las 18.30 horas y podrá seguirse en directo a través de la web de INFORMACIÓN. Los aficionados que quieran asistir podrán acceder al estadio a partir de las 17.45 horas por la puerta 3 presentando su abono. El acceso estará limitado a 2.000 aficionados.

Este evento contará con la comparecencia del presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, y del director general, Pedro Schinocca. Los protagonistas serán los doce nuevos jugadores que ya visten la camiseta franjiverde: 

  1. Leo Petrot
  2. Alejandro Iturbe
  3. Álvaro Rodríguez
  4. Martim Neto
  5. Víctor Chust
  6. Fede Redondo
  7. Rafa Mir
  8. André Da Silva
  9. Iñaki Peña
  10. Grady Diangana
  11. Adrià Pedrosa
  12. Héctor Fort

Vía: Información

