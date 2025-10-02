¿Quién ha sido el MVP del Elche en septiembre? Vota y elige al mejor franjiverde del mes

El Elche ha concluido septiembre en cuarta posición de Primera División, zona Champions, y con un balance de invicto hasta la fecha, incluidos los cuatro partidos disputados en este mes, que se han saldado con dos victorias como local y dos empates a domicilio.

Los franjiverdes empezaron el mes empatando con el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tras el parón FIFA. Unas tablas que pudieron ser victoria, tras remontar el gol inicial de Isaac con las dianas de André Silva y Rafa Mir. Peque, a cinco minutos de la conclusión, hizo el empate.

Después, el Elche ganó por la mínima al Real Oviedo, gracias a un tempranero gol de André Silva. En Pamplona, Pedrosa salvó en el minuto 91 un punto y en el último partido de septiembre los ilicitanos derrotaron al Celta por 2-1, con tantos de André Silva y John.

En el aspecto individual, en INFORMACIÓN proponemos a tres candidatos en la encuesta a mejor futbolistas del mes, pese a que sean muchos franjiverdes los que están rindiendo a gran nivel.

André Silva

El portugués ha anotado dos goles, a Sevilla y Celta, que han despertado su voracidad anotadora, dormida en los últimos tiempos. Lleva tres dianas en total y está empezando a funcionar como el "9" referente de Sarabia.

Febas

Pleno de minutos para el leridano, jefe de la sala de máquinas franjiverde y peso principal del equipo ante las ausencias de otros centrocampistas. Está yendo de menos a más y contra el Celta ya firmó una exhibición.

Affengruber

El austriaco es el líder de la defensa ilicitana. Solo se ha perdido la primera parte en Pamplona y al equipo le cambió la cara en El Sadar con él en el campo. Precioso duelo ante Borja Iglesias en el último encuentro, del que salió triunfador pese a que el ariete del conjunto vigués vio puerta.

Vota y elige, entre André Silva, Febas y Affengruber al MVP del Elche en el mes de septiembre.

Vía: Información