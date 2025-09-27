Sarabia, sobre su sanción de dos partidos: "Me parece una atrocidad"

El técnico del Elche, Eder Sarabia, ha comparecido ante los medios este sábado, en la previa del partido correspondiente a la jornada 7 de Primera División, en el que su equipo se enfrenta al Celta de Vigo, poniendo en juego la condición de invicto que ya solo acreditan los franjiverdes y el Barcelona.

El vasco no había olvidado todavía su expulsión del jueves en Pamplona. Pese a que tiene plena confianza en el resto de su cuerpo técnico de cara a los partidos contra Celta y Alavés, el técnico franjiverde criticó la sanción de dos partidos, que calificó de "atrocidad", denunciando lo desprotegidos que se sienten los entrenadores. Sobre el conjunto gallego destacó que hubiera sido un partido que le hubiera tenido más tiempo para preparar, por la complejidad del oponente.

Invictos junto al Barça

"Es una anécdota que hemos comentado mientras veíamos el final del derbi. Es consecuencia de hacer muchas cosas bien y bonito como dato, pero no es un objetivo. El objetivo es hacer todavía más cosas bien porque el Celta nos va a exigir y seguir creciendo en el proceso. No queremos ganar ahora, queremos ganar en el futuro".

Su sanción

"Me parece una atrocidad que a un entrenador por unas protestas cuando no hay falta de respeto ni palabra malsonante o descalificación, primero ya me sacan del partido; y ahora me voy a perder dos partidos más. Es una locura, cuando hay entradas que te pueden partir una pierna... Sigo sintiendo que los entrenadores estamos bastante desprotegidos. Con todo esto, reconozco que hay cosas que debo mejorar y también que la jugada de Boyomo era segunda amarilla, aunque ellos nos digan que sacamos de la zona que no era".

Lesiones

"La cosa está complicada, se nos ha juntado una semana con pequeñas molestias y enfermedades, entre ellos Redondo. Héctor Fort tiene una pequeña cosa en el aductor, Martim Neto estará para Vitoria, Yago quizás después del parón porque está ya perfecto".

Celta

"Es un equipo que el año pasado ya hizo muy bien las cosas, ha mantenido un bloque importante y se ha reforzado. Está rotando y vienen de un viaje más lejano que el nuestro y teniendo que venir aquí. Están más asentados en Primera y a priori tienen más potencial que nosotros. La idea, en general, es la misma que la nuestra. Es un rival que me hubiera gustado tener toda la semana para preparar porque tiene muchas cosas que estudiar, pero nos tenemos que adaptar".

Suplencia de Dituro

"Si hubiese cometido algún error seguramente le hubiese dado continuidad. Es parte de la gestión y entendemos que estamos muy bien cubiertos. Estoy contentísimos del ambiente que tienen y van a seguir mejorando. Iré eligiendo el que en cada partido nos pueda dar más, luego habrá momento en el que demos continuidad a alguno. Yo, salvo el año pasado, siempre he ido cambiando. La palabra que lo define es naturalidad".

Vía: Información