Sarabia, prudente pese al gran inicio: "Las grandes expectativas no son buenas compañeras"

Con su habitual sonrisa y cinco puntos de nueve posibles en el bolsillo, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, se mostró "muy feliz" tras la victoria de su equipo frente al Levante. "Nos hemos basado en el aprendizaje del año pasado. Sabemos que es un partido que no debíamos perder en los primeros 60 minutos, era para ganarlo en el final. No hemos cometido errores que el año pasado sí hicimos. Estamos muy felices porque hemos hecho muchísimas cosas bien. El partido ha sido muy bueno", analizó el derbi.

El técnico franjiverde destacó el papel de Rafa Mir, quien llegó al partido con apenas un entrenamiento y medio debido a unas molestias en el tobillo: "Es un grandísimo futbolista que seguramente en un contexto normal no estaríamos en disposición de fichar. Es feliz y ha encajado muy bien. Ha sido absolutamente ejemplar porque apenas ha entrenado, pero ha venido mañana y tarde para que le recuperasen. Está muy bien, pero hay que tener calma y seguir currando para que las cosas sigan llegando".

En esa misma línea, el bilbaíno ensalzó a Rodrigo Mendoza, el nombre propio en el inicio de liga del Elche. "Para el plan de partido que teníamos hoy, donde queríamos sacar la pelota con cinco, lo ha entendido todo muy bien. Le ha dado color a todo con ese gol, de definición de futbolista grande. Es un día inolvidable para él, lo ha trabajado mucho y tiene mucha ilusión. Que lo disfrute, pero que siga trabajando porque todavía puede ir a más", desarrolló.

"No me siento inferior a ninguno y creo que puedo competir con absolutamente todos. Eso sí, perderemos partidos y habrá algún momento más complicado. Lo vamos a tratar todo con máxima naturalidad y es esencial estar todos alineados. Ya veremos donde estamos al final de la liga, ahora toca estar felices", reflexionó Sarabia sobre las situaciones que le tocará vivir a lo largo del curso.

Por otro lado, el técnico franjiverde al ser preguntado por Ziyech garantizó que "vamos a firmar algún futbolista más en esos metros finales que tenga pase y gol. Uno de esos que, en otro contexto, sería difícil de pensar que podría estar en el Elche". Además, Schinocca en la previa, declaró en los micrófonos de DAZN que es "una opción" y que espera "se pueda concretar en las próximas horas".

Sarabia hizo una pausa en su estado de felicidad al hablar de Mourad. El hispanomarroquí vivió los que, salvo sorpresa, serán sus últimos minutos con la camiseta del Elche y terminó el partido llorando: "Puede salir, no lo puedo confirmar al 100%, pero puede ser que salga. El agradecimiento es infinito. Gracias a él estamos donde estamos y es un tipazo espectacular. Siempre ha dado ejemplo, ya sea jugando 90 minutos o entrando desde el banquillo. No le podemos pedir más. Agradecimiento infinito con él. La gente le quiere tanto porque es ejemplar. Se merece todo lo bueno que le pase en la vida".

"Será una de nuestras metas. No hay que estar en los extremos, hay que intentar vivir en el equilibrio. Es lo que nos va a llevar a nuestra mejor versión. Ahora tenemos hasta el martes libre, iremos a La Finca y después el amistoso contra el Murcia. No nos podemos confundir. Las expectativas muchas veces no son nada buenas compañeras", dijo el entrenador bilbaíno sobre el futuro más inmediato de su equipo.