Sarabia: "Es indudable que con lo que tenemos es insuficiente para competir 38 jornadas, pero..."

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha comparecido este sábado en la previa del debut liguero de este lunes contra el Betis, en la que ha asegurado que la plantilla todavía está por completar, pero que eso no será impedimento para poder ganar los tres puntos del curso. "Es indudable que con lo que tenemos a día de hoy sería insuficiente para competir durante 38 jornadas, pero estamos preparados para hacer un gran partido el lunes y ganarlo", aseveró.

El técnico vasco, pese a los fichajes que quedan por llegar, se mostró "contento" con los futbolistas que tiene a su disposición en estos momentos. "Hemos perdido jugadores importantes y se han incorporado otros con perfiles diferentes y estoy seguro de que van a venir más. Estamos inmersos en el mercado, pero a dos días del debut intento no desviarme mucho en lo que no puedo controlar", explicó Sarabia.

Sarabia no descartó la opción de que antes del lunes por la noche llegué algún fichaje más que pueda estar disponible contra el Betis, además de no querer descartar ni a Josan ni a Diaby, pese a las lesiones que arrastran y que les han dejado KO en los últimos días en el caso del crevillentino y durante los últimos meses en el del catalán. A su vez, Nordin no podrá jugar en la primera jornada debido a una sanción que arrastra de la temporada pasada.

El Betis, primer rival

"Están bastante bien todos, no al 100%, como tampoco los del Betis", aseveró Sarabia sobre el estado físico de sus futbolistas. "El Betis es un equipo con mucha calidad y talento, viene de hacer grandes temporadas con Pellegrini. No está Isco, pero tienen otros futbolistas de calidad. Han fichado muy bien. Vamos a tener que estar muy bien durante los noventa y pico minutos que dure el partido. Se maneja bien en diferentes contexto, algo que nosotros también hicimos con el paso de las jornadas", explicó acerca de su primer rival del curso.

El preparador del conjunto ilicitano no quiso hablar de nombres que están en la prensa para reforzar al equipo, como Rafa Mir, aunque hizo dos apartes para dar su opinión sobre Fede Redondo y Martim Neto, dos de los fichajes para el centro del campo. De Redondo dijo que podría ser diferencial por el estilo de juego del Elche y de Neto que, aunque lo había visto bastante, le está sorprendiendo gratamente.

Ambiente de Primera

Sobre el ambiente que se respira antes de comenzar la temporada, Sarabia destacó la "máxima ilusión y felicidad" que detecta. "Tenemos muchas ganas y estamos muy preparados. Sabemos que somos unos privilegiados por estar en Primera División y queremos ponerlo todo para disfrutar al máximo", confesó. "Dije que mi ilusión y mi sueño era ver un Martínez Valero con treinta y pico mil personas vibrando con el equipo. No sé qué resultados tendremos, pero es algo que seguro ya me llevaré conmigo cuando me vaya de aquí", añadió.

"Todo va a ser mejor, van a ser más fuertes, más rápidos, más contundentes en las áreas, algo que nosotros queremos mejorar", dijo sobre el cambio de Segunda a Primera. "Nuestra esencia va a ser la misma. Vamos a intentar ir al Bernabéu como fuimos a Riazor y a jugar aquí contra el Betis como hicimos contra el Racing de Ferrol. Analizaremos al rival priorizando lo nuestro y cuantos mejores jugadores tengamos vamos a ejecutar mejor ese plan. Tenemos que mejorar todos, empezando por mí mismo, para poder estar a la altura de esta competición. Vamos a tener una gran plantilla, pero a priori habrá otras que sean mejores", apuntó.