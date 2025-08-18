Sarabia: "Hemos desarrollado lo que queríamos, nuestra esencia no va a cambiar"

Un punto valioso, una puesta en escena tan valiente como de costumbre y un estreno en la élite del fútbol nacional como primer entrenador. El técnico del Elche, Eder Sarabia, vivió este lunes una noche especial por demasiados motivos. Pero lo primero que hizo al entrar a sala de prensa fue destacar el partido de sus jugadores en el debut en Primera División. "Ha sido muy positivo. En esos últimos minutos nos quedamos con ganas de más, pero ellos han tenido también situaciones claras. Mati (Dituro) ha estado muy bien. Estoy contento porque hemos desarrollado lo que queríamos. En general hemos estado bien en casi todo", aclaró el bilbaíno.

Sarabia se mostró orgulloso del fútbol de su equipo. Especialmente del cómo compitió sobre el Martínez Valero durante los 90 minutos: "Estoy aquí porque creo que sé hacer estas cosas, que son las que nos han traído aquí. La esencia no puede cambiar. Iremos encontrando alternativas, pero nuestra esencia no va a cambiar. Lo que somos va a seguir siendo lo mismo. No es solo un punto, que está bien empezar sumando, es la forma de conseguirlo".

El entrenador del Elche valoró positivamente el esfuerzo de Rafa Mir en su estreno con la franja, a quien vio "un poco nervioso en su debut, con ganas de hacer bien las cosas. Ha querido estar aquí lo antes posible, nos va a dar muchísimo. Sin embargo, al técnico le brillaron especialmente los ojos al escuchar el nombre de André Silva: "Cuando surgió la opción, le dije a Pepe : "Este es de los buenos". Parecía algo imposible, pero hemos hablado infinidad de veces con él y ve proyecto. No sé la de llamadas que hemos hecho con él Pedro (Schinocca), Christian (Bragarnik) y todos. Él quiere volver a su nivel y a la selección y me voy a dejar la vida para conseguirlo". Además, tampoco descartó quedarse con cuatro delanteros en la plantilla.

"Ali (Houary) ha estado valiente, ha sido lo que es él. Ha habido un momento en el que me ha preguntado por la posición. Para ser su primer partido en Primera, con su edad y todo, estoy encantado", aclaró Sarabia sobre el rol desempeñado por Ali Houary, en el debut del canterano en Primera.

Sobre la afición, el entrenador franjiverde se deshizo en halagos como de costumbre. "Sabemos que van a estar con nosotros. Ya lo demostraron el año pasado. Hemos conseguido que ellos se sientan orgullosos del equipo y que eso también nos empuje. Durante muchos tramos de la segunda parte cuando les necesitábamos han estado ahí. Eso al futbolista siempre le da un plus. Estoy convencido de que seguirá siendo así toda la temporada".

Para finalizar, Eder Sarabia también fue crítico con las decisiones arbitrales del colegiado Víctor García: "Para mí ha sido algo riguroso con la amarilla que me ha sacado. Solamente era por la ley del fuera de juego. Para mí, en su gol hay un agarrón claro (sobre Febas) y luego viene todo lo demás".