Sarabia deja la puerta abierta a un cambio en la portería del Elche

Este viernes podría producirse un relevo en la portería del Elche. El vigente Zamora de Segunda División, Matías Dituro, podría no defender la meta franjiverde tras una temporada y media siendo titular indiscutible tanto para Eder Sarabia como para Sebastián Beccacece. Precisamente el bilbaíno, al ser preguntado en sala de prensa sobre si es posible que el relevo bajo palos llegue en el Sánchez Pizjuán, dejó la puerta abierta con un breve y conciso "puede ser".

"Ayer hablaba con Jon Pascua y es verdad que (el del portero) es un puesto específico, pero también se asume mejor el no jugar en algún momento determinado. Tener contentos a los tres no es mi principal objetivo. Iremos haciendo lo que entendamos que es lo mejor en cada momento por el bien del equipo e iremos tratando de ser lo más justos posible. Es una competencia interna sana, yo estaré abierto a ir tomando decisiones", añadió el entrenador franjiverde en la previa al Elche-Sevilla de este viernes (21 horas).

Respecto a fichar algún delantero de la agencia libre, Sarabia dijo estar "abierto a todo" a la hora de firmar un sustituto para Mourad, a quien le agradeció su paso por el club: "Por diferentes cosas, aquí han llegado tres delanteros de alto nivel. Lo iba a tener difícil para jugar todo lo que merece un profesional como Mou. Es una buena oportunidad para conocer otras competiciones. A nivel económico también era una opción muy importante para él. Seguramente él quería haberse quedado, pero al final por diferentes motivos se ha tomado esa decisión".

El técnico añadió a Marc Aguado a la lista de bajas, quien "se hizo un poco de daño en el último partido de liga. Le estamos cuidando. Si fuera por él jugaría, pero entendemos que toca ser un poquito conservadores. Respecto a Pedro (Bigas) y David (Affengruber), el de ayer era un entrenamiento regenerativo y preferimos que no salieran al campo. Álvaro Rodríguez yo creo que estará bien", añadió. Tampoco estará disponible Yago de Santiago.

"Se escucha que no tienen el equipo de hace años, pero siguen teniendo una gran plantilla con jugadores internacionales. Han invertido en alguno jugadores de nivel. No nos fiamos de esa debilidad y vamos a necesitar dar nuestra mejor vesión en un estadio que siempre aprieta y se habrá ilusionado con la última victoria en Girona. He tenido resultados especiales allí con el Betis, para mí es un rival especial", desarrolló Sarabia sobre lo que espera del partido en Sevilla.