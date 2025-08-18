Sarabia contará con todo su arsenal para el debut liguero: Redondo, Rafa Mir y André Silva, inscritos

El Elche, al igual que con los fichajes, ha puesto la directa con las inscripciones en las últimas horas, antes del debut de esta noche frente al Betis. El primero en aparecer en la web de la competición ha sido Federico Redondo, fichaje que se anunció el pasado jueves, pero no ha sido hasta este lunes sobre las 9:45 horas cuando ha aparecido inscrito en LaLiga como nuevo futbolista del Elche. El argentino, que entrena al ritmo de sus compañeros desde el pasado viernes y portará el dorsa número '5', entrará en la convocatoria.

El siguiente ha sido Rafa Mir, minutos antes de las 16 horas. El delantero propiedad del Sevilla firmó ayer con el conjunto franjiverde y, pese a llevar poco más de 24 horas en la ciudad, su presencia en la convocatoria de Sarabia parece bastante probable. Esta campaña lucirá el dorsal '10'.

Por último, minutos antes de las siete de la tarde llegó el turno de André Silva, flamante '9' del Elche, oficializado durante la mañana, con todo el papeleo listo para enviar y ser aprobado por la patronal de clubes, algo que finalmente ha ocurrido. Ahora es decisión de Eder Sarabia utilizarlos o no.

Con la inscripción de Silva, el conjunto ilicitano podrá contar por el momento con 17 jugadores de campo de la primera plantilla (incluyendo a Rodri Mendoza, pese a que tiene ficha del filial) para el encuentro de este lunes. Solamente Bambo Diaby (pubalgia), Yago de Santiago (ligamentos) y Josan Ferrández (lesión en los isquiotibiales, sin parte médico) se perderán el encuentro por problemas físicos.