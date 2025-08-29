Rodrigo Mendoza: El quinto sub-21 franjiverde

El inicio de temporada de Rodrigo Mendoza no está pudiendo ser mejor, especialmente a nivel personal. A la confianza de su entrenador, que de momento le ha alineado como titular en las dos jornadas de liga, y al anuncio de su renovación con el Elche hasta el año 2028 se ha añadido este viernes la convocatoria, primera de su carrera, para la selección sub-21, el último paso hacia el sueño de la absoluta.

Mendoza se une, de este modo, a un grupo de franjiverdes convocados por la sub-21, cuyo primer partido oficial data de 1976, y que desde ahora está formado por cinco futbolistas: Cañizares, Iván Bolado, Carles Gil, Gonzalo Villar y el actual «30» del Elche.

Cañizares, uno de los mejores porteros de la historia de España, jugó como cedido en el Elche en la temporada 1990-1991, curso en que la entidad descendió de Segunda a Segunda División B. Su paso por la ciudad de las palmeras no fue especialmente destacado, pero le valió para mantener la confianza del seleccionador sub-21, que ya le había hecho debutar con anterioridad. Fue convocado en cuatro ocasiones entre noviembre de 1990 y febrero de 1991, aunque vio los partidos ante República Checa, Albania, Portugal y Francia desde el banquillo.

Iván Bolado, que posteriormente acabaría siendo internacional con Guinea Ecuatorial, también tuvo un paso efímero y olvidable, a préstamo, por el club ilicitano. En su caso fue en la temporada 2008-2009, con llamada para la sub-21 en el mes de marzo de este último año, para disputar un amistoso en Irlanda que concluyó en derrota, pero con un gol suyo (2-1).

El ascenso de la 2012-2013 trajo consigo el premio de la continuidad en Primera de Carles Gil y su debut con la sub-21, que se produjo en el mes de septiembre de 2013, disputando 21 minutos contra Albania. El talentoso mediapunta valenciano acumuló otras cuatro llamadas durante esa campaña, pero sin más minutos sobre el césped.

Gonzalo Villar, también murciano como Mendoza, disputó cuatro partidos con la sub-21 entre octubre y noviembre de 2019, poco antes de que el Elche lo traspasara a la Roma, representando a la franja con La Rojita contra Alemania, Montenegro, Macedonia e Israel.

Más internacionales

Además de estos cinco sub-21 que fueron convocados durante sus respectivas estancias, el Elche ha tenido otros internacionales en diferentes categorías. Las joyas de la corona son los cuatro absolutos: Vavá, Canós, Ballester y Asensi. Canós y Asensi fueron cuatro veces internacionales siendo futbolistas franjiverdes, el «pichichi» Vavá lo fue en dos ocasiones y el prometedor Ballester una vez.

Con la selección olímpica, Asensi disputó siete encuentros y estuvo en la fase final de los Juegos de 1968, celebrados en México, capitaneando al combinado nacional. Piñel, cedido por el Atlético en la 1970-1971, jugó dos encuentros en mayo de 1971, tras haber disputado solo tres durante la temporada con el Elche. Emilio Esteban y Carlos Maciá Bonet llegaron a ir convocados, sin debutar. El guardameta fue suplente en un España-Islandia de 1967 (curiosamente de Pere Valentí Mora, con el que compartiría portería años después) y el defensa tampoco pudo ayudar en un Bulgaria-España de noviembre de 1971, que acabó 8-3 y con tres expulsados en el bando español.

Por último, en categorías juveniles, Iván Bolado (tres partidos y un gol entre abril y junio de 2009), Puche (un partido del trofeo L'Alcudia de 1990) y Alcañiz (un partido del Mundial de 1977) han sido internacionales sub-20. En este último torneo mencionado estuvo convocado Campello, aunque sin jugar. Y en la sub-19, además del propio Mendoza (tres partidos) también han representado al Elche Joaquín Calderón (tres partidos) y Quesada (un partido).