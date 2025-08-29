Rodrigo Mendoza se estrena en la lista de la selección española sub-21
La joya del Elche formará parte de la concentración de 'La Rojita' desde este lunes en Las Rozas y disputará dos partidos clasificatorios para el Europeo de 2027
Alejandro Ruiz
Rodrigo Mendoza, tras ir quemando todas y cada una de las etapas en las categorías inferiores de la selección española, ya se encuentra en la antesala de la absoluta dirigida por Luis de La Fuente. El mediapunta del Elche ha recibido este viernes por primera vez la llamada del combinado nacional sub-21, encabezado por el nuevo seleccionador David Gordo, para la próxima concentración, que arrancará el próximo 1 de septiembre en Las Rozas (Madrid).
El talento franjiverde estará esta noche en la convocatoria de Eder Sarabia para medirse al Levante, antes de viajar a la capital en el inicio de la próxima semana. Entonces, participará en los dos primeros partidos clasificatorios para el Europeo de 2027 de Serbia y Albania. España queda enmarcada en el grupo A en la fase previa y en estas primeras dos jornadas se medirá el viernes 5 (20 horas) de septiembre a Chipre en Los Pajaritos (Soria) y el martes 9 (19 horas) a Kosovo a domicilio.
Mendoza renovó con el Elche el pasado martes hasta junio de 2028, prolongando así su vinculación con la entidad por dos temporadas más. La joya de la generación del 2005 franjiverde rechazó así ofertas de varios clubes importantes tanto del panorama nacional como del europeo, decisión respaldada con dos titularidades en las dos primeras jornadas.
Dado el salto de categoría, el canterano franjiverde no estará en la última convocatoria de la sub-20, previa a viajar a Chile para el Mundial. Eso sí, su presencia en el torneo que arranca para España a finales de septiembre —precisamente frente a la Marruecos de Ali Houary y Adam Boayar— no está ni mucho menos descartada.
Tal y como declaró en una entrevista de INFORMACIÓN la semana pasada, Mendoza valora con especial deseo el Mundial de Chile. "Puede ser una gran etapa, un gran escaparate y una experiencia de la que llevarme muchos momentos bonitos. Jugar esas competiciones siempre es especial. El grupo es muy bueno, hay jugadores de muchísimo nivel. Vamos a dar la talla, estoy convencido. Luego con el míster la verdad que todo ha ido genial desde el primer día, no he coincidido muchas veces con él, pero las veces que hemos hablado siempre ha habido mucha conexión. Vamos a hacer un gran Mundial", aclaró el talento murciano antes de conocer sobre su salto a la sub-21.
Lista completa
Porteros: Ander Astrálaga (Granada), Fran González (Real Madrid) y Salvi Esquivel (Club Atlético de Madrid).
Defensas: Álex Jiménez (Milan), Ángel Ortiz (Real Betis Balompié), Jacobo Ramón (Como 1907), Cristhian Mosquera (Arsenal FC), Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven), Simo Keddari (Al-Arabi SC), Rafel Obrador (Benfica) y Álex Valle (Como 1907).
Centrocampistas: José María Andrés (VfB Stuttgart), Gerard Hernández (Al-Arabi SC), RODRIGO MENDOZA (Elche CF), Peio Canales (Real Racing Club de Santander) y Fer López (Wolves).
Delanteros: Adrián Niño (Málaga CF), Pablo García (Real Betis Balompié), Eliezer Mayenda (Sunderland AFC), Joel Roca (Girona FC), Marc Guiu (Sunderland AFC), Iker Bravo (Udinese Calcio) y Gonzalo García (Real Madrid CF).
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid
- El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín
- Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça