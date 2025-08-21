Rodri Mendoza: "Han llamado muchos equipos... pero el Elche es el club de mi vida"

No todos los días se debuta en Primera División. Ni se renueva hasta junio de 2028 con el club que te ha visto crecer. Con solo 20 años y en el radar de los grandes clubes de Europa, Rodrigo Mendoza vive durante este inicio de temporada su mejor momento profesional. Lo hace con el Elche, club que apostó por él cuando todavía era cadete. El pasado lunes, se estrenó en la élite junto a Ali Houary, con quien comparte vestuario desde su llegada a la entidad en 2020... y a quien se enfrentará en el Mundial sub-20 de Chile el próximo septiembre, en el España-Marruecos que abrirá la competición para ambas selecciones.

El nacido en Molina del Segura desgrana en INFORMACIÓN las claves de su renovación Y la importancia de Sarabia y el vestuario en su decisión, analiza con perspectiva su irrupción en el primer equipo de la mano de Sebastián Beccacece y pronostica un partido frente al Atlético de Madrid de "cara a cara, siendo fieles a nuestra esencia". Además, tiene pensado pedir la camiseta a Antoine Griezmann, uno de sus grandes referentes futbolísticos.

Pregunta: Rodrigo Mendoza y el Elche unidos hasta 2028. No suena mal...

Respuesta: La verdad que estoy muy contento. Al final seguir aquí era lo que quería. Si encima es durante tres años más, hasta 2028 en el club de mi vida, todavía mejor. Estoy muy contento.

P: Se lleva mucho tiempo hablando de su renovación. ¿Por qué se ha demorado tanto?

R: Al final, vengo de un año un poco complicado en el que no encontraba mi hueco en el equipo. La verdad que no jugaba mucho. Puede que eso haya retrasado un poco todo, pero no creo que mucho más que cualquier otra renovación. Al final todo tiene unos tiempos. Hay negociaciones entre ambas partes y bueno, a veces se tarda un poco más de lo esperado.

P: Han salido en prensa los intereses de Real Madrid, Como, Valencia... ¿Cuántos equipos han llamado a la puerta de Rodrigo Mendoza?

R: Varios, sí. Al final es normal, me quedaba solo un año de contrato. Lo lógico es que suenen equipos y que llamen. Salen noticias, pero me lo tomo con naturalidad porque es normal en la situación en la que me encontraba.

P: ¿Alguna de esas propuestas le hicieron pensar de verdad en cambiar de aires y abandonar el Elche?

R: La verdad es que no. Siempre he tenido la prioridad de jugar aquí. Desde que llegué, tenía claro que mi sueño era jugar en Primera División con este club. Consolidarme con el primer equipo. He puesto siempre este proyecto por delante de todo.

P: Es muy recurrente la palabra proyecto al hablar del Elche. También lo ha hecho André da Silva, sin ir más lejos, en el vídeo de su anuncio como nuevo jugador del club. ¿Qué percibe el futbolista por parte de la entidad para que se repita tanto un concepto tan concreto?

R: Creo que el club, tanto a mí como supongo con otros que llegan, lo hace muy bien a la hora de transmitir confianza. Yo como cualquier jugador busco jugar. Luego depende de cada uno hacerlo o no, pero creo que hay ciertos matices con los que consiguen trasladar esa confianza, ya sea por la cercanía del míster, del club... Personalmente, siempre me ha sorprendido la apuesta que han hecho desde el primer momento, desde mi primer año. Esa confianza ha marcado toda nuestra relación.

P: ¿Cómo es debutar en Primera División, con más de 28.500 franjiverdes en las gradas, con el que considera "el club de tu vida"?

R: Un sueño. Te lo he dicho antes, desde que llegué aquí siempre he soñado con ese momento, con jugar con este equipo en Primera División, que al final es el sueño de cualquier niño que empieza en el fútbol. Fue un momento muy especial y muy bonito.

P: Supongo que sería todavía más especial vivir ese momento con Ali Houary, con quien lleva quemando etapas desde que eran cadetes...

R: Sí, justo lo estuvimos hablando. Fue increíble y un plus de ilusión, encima nos tocó jugar a los dos por la misma banda. Creo que nos entendemos muy bien. Los dos vivimos un sueño el otro día, pero hacerlo juntos la verdad que lo hizo todavía más especial. Él cumplió porque está más que preparado. Es un jugador increíble.

P: ¿Se sintió cómodo iniciando el partido partiendo desde el costado izquierdo?

R: Bueno, siempre me he sentido más cómodo por dentro. Ya jugué el primer año en Segunda con Beccacece de extremo, también puedo jugar ahí. Puedo adaptar lo que es mi estilo de juego a esa posición y meterme por dentro.

P: ¿Mejor por dentro, como en la segunda parte?

R: Sí. Jugué más por dentro y retrasando algo la posición, de hecho en una de esas acciones llegó el gol. En esa posición me siento más cómodo porque tengo mayor libertad, pero en cualquier sitio me siento cómodo.

P: Y al equipo, ¿cómo le vio en el debut?

R: Las pretemporadas siempre son difíciles. Desde que estoy en el primer equipo, ha sido siempre un poco de adaptación a nuevos sistemas y modelos de juego. Es normal que la gente se ponga algo nerviosa si solo ve que no han salido los resultados, pero nosotros estábamos convencidos de que al inicio de liga íbamos a dar el nivel e íbamos a estar más asentados.

P: De cara al sábado (partido frente al Atlético de Madrid). ¿Es la idea mantener esa propuesta incluso en escenarios como el Metropolitano?

R: La idea de esta temporada es seguir siendo lo que venimos siendo. Transmitir nuestra idea de juego siempre, pero adaptándonos al contexto. Es evidente que los rivales son más fuertes, pero nosotros no queremos variar nuestra idea porque nos sentimos fuertes y creemos en ella. Es lo que nos hace sentir bien.

P: Hablaba antes de que es una temporada muy especial por el debut y la renovación. ¿Tiene también marcado en rojo en el calendario el Mundial sub-20 de Chile?

R: Sí, obviamente. Ya lo hablaba la última vez que fui con la selección (el pasado mes de mayo), es una oportunidad muy bonita vivir un Mundial. Puede ser una gran etapa, un gran escaparate y una experiencia de la que llevarme muchos momentos bonitos. Jugar esas competiciones siempre es especial.

P: Junto a jugadores como Iker Bravo, Pau Cabanes, Pau Navarro, Rayane Bellaid o incluso el propio Gerard Hernández, ahora en Catar, está llamado a ser uno de los líderes del combinado nacional el próximo mes (el Mundial arranca el 27 de septiembre). ¿Qué tal es la relación con ellos y con el seleccionador Paco Gallardo?

R: La verdad que el grupo es muy bueno, hay jugadores de muchísimo nivel. Vamos a dar la talla, estoy convencido. Luego con el míster la verdad que todo ha ido genial desde el primer día, no he coincidido muchas veces con él, pero las veces que hemos hablado siempre ha habido mucha conexión. Vamos a hacer un gran Mundial.

P: Además, el debut en Chile es contra la Marruecos de Adam Boayar y Ali Houary...

R: Lo hablé con ellos el otro día, va a ser un momento muy bonito. Ir a miles de kilómetros a un Mundial y reencontrarte con compañeros que ves todos los días va a ser muy especial.

P: Su irrupción en la élite fue hace dos años, de la mano de Sebastián Beccacece. ¿Cómo gestiona un chaval de 18 años pasar de Tercera RFEF a Segunda División de la noche a la mañana?

R: Para mí pasó todo muy rápido. Yo venía de un año anterior (la 2022/23) en el que fue todo muy complicado porque no acababa de consolidarme en el filial y seguí jugando en el Juvenil. A pesar de entrenar con el primer equipo, fue un año un poco extraño. Con el descenso, hice pretemporada (en la 2023/24) con el primer equipo y ahí hice muy bien. Intenté consolidarme desde el principio, pero en las primeras jornadas no encontré mi sitio. Con el paso de los entrenamientos, el míster me dio la oportunidad y la supe aprovechar.

P: Se asienta como titular tras marcar el gol de la victoria en Tenerife en el primer partido de 2024. Y a partir de ahí, tres meses en línea ascendente hasta establecerse en puestos de ascenso a Primera...

R: Venía de jugar unos cuantos más, pero creo que a partir de ahí me empiezo a consolidar en el equipo. Tener esa continuidad, marcar gol y al nivel al que jugábamos me dio la confianza para sentirme uno más.

P: En marzo llega el fatídico partido contra el Levante. Sale sustituido al descanso, el equipo termina perdiendo y usted prácticamente no juega más en lo que quedaba de temporada. ¿Cómo vivió esa situación tan delicada tanto a nivel grupal como personal?

R: Bueno, yo intentaba darle a todo lo que pasaba la máxima normalidad posible. Pero es verdad que ese año, a partir del partido con el Levante, fue todo un poco extraño. Se generó un ambiente un poco malo. Los jugadores empezamos a sentir muchísima presión. En el partido contra el Levante nos veíamos primeros, pero luego llegó el gran bajón. Creo que fue un año de aprendizaje para mí, de conocer también lo que es un vestuario de fútbol profesional. Me permitió vivir situaciones complicadas, porque nos veíamos ahí para subir. Ese año, con perspectiva, lo tomo como un año de mucho aprendizaje.

P: ¿Le dieron alguna explicación sobre lo que sucedió con su situación personal?

R: Yo realmente no pregunté a nadie. No quise saber nada, yo seguía entrenando e intentando mejorar cada día. Lo tomé como una decisión técnica del entrenador, no quise entrar, también era mi primer año no iba a ir a preguntar a nadie el motivo por el que no jugaba. Lo tomé como un reto para superarme cada día e intentar con trabajo ganarme el puesto.

P: ¿Cree que se fue injusto con usted en esa etapa?

R: Bueno... yo creo que venía jugando bien. Siempre he dicho que esos últimos meses seguía entrenando bien y al mismo nivel que tenía cuando jugaba. Pero puede ser que como sucede con todo jugador, quería jugar y pensara solo yo que la situación era injusta. Todos los compañeros lo hacíamos bien y nunca me lo tomé personal.

P: Ese mismo verano llega Eder Sarabia al banquillo. ¿Muy diferente a lo vivido con Beccacece?

R: En cuanto al modelo de juego, mantuvimos la base. Era parecido. Seguíamos teniendo el balón y siendo protagonistas. Pero sí que es verdad que en cuanto a gestión del grupo dimos un salto. Veníamos de un año que, por lo que sea, no terminábamos de tener esa conexión. Fue un cambio de aires y que nos vino bien a todos y el vestuario está encantado.

P: ¿Qué importancia tiene, en relación a la conexión que menciona con Sarabia, mantener en el vestuario a figuras como la de Pedro Bigas o Matías Dituro?

R: La importancia es máxima. Tener jugadores con tanta experiencia suma mucho, sobre todo para jugadores jóvenes como nosotros que intentamos asentarnos. Están muy encima nuestros, nos dan consejos, nos apoyan y nos dan confianza. Es muy importante en un grupo como el nuestro.

P: ¿Por dónde pasan las claves para puntuar este sábado en el Metropolitano?

R: La clave es que sigamos siendo nosotros. No debemos pensar en que el rival es mejor. Obviamente, hay que ser muy cuidadoso porque nos vamos a enfrentar a un grande del fútbol español, pero lo vivimos con mucha ilusión. Vamos allí y sentimos que les vamos a mirar a la cara, de igual a igual. Creo que ese plus de ilusión que tenemos nosotros va a igualar la balanza. Podremos perder o ganar, pero lo haremos fieles a nuestra esencia.

P: ¿Algún referente en la plantilla del Atlético de Madrid?

R: Muchos. Son todos grandísimos jugadores. Pero la verdad que si me tengo que quedar con uno, desde pequeño me ha gustado muchísimo (Antoine) Griezmann, si tengo la oportunidad le pediré la camiseta (risas). Podría decirte a muchos otros, porque la verdad que son grandísimos jugadores.

P: ¿Un sueño con la camiseta del Elche?

R: Yo los sueños siempre los pienso lo más cercanos posible. Ganar al Atleti, vivir este año con el Elche en Primera con ilusión y muchas ganas y cumplir el objetivo de mantener la categoría. Sobre todo que este club siga entre los mejores, que es donde se merece estar.