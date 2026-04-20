Rafa Mir, entre la salvación del Elche y "muchas ganas de ir a juicio"

Semanas de mucho trabajo dentro y fuera del campo son las que le esperan a Rafa Mir, entre las últimas siete jornada de liga, claves para conseguir la salvación del Elche, seguidas de las audiencias en su juicio por agresión sexual.

Tan solo un punto de diferencia es el que mantiene al Elche en la zona de descenso, cerrando la temporada con duelos ante cuatro de los primeros ocho equipos en la clasificacicón, un Oviedo también en zona de descenso y el Alavés -- que libra dicha zona por apenas la mínima unidad.

"Al final depende de nosotros y quedan muchos partidos.Hay que ir día a día. Creo que estamos en una buena línea mental, de trabajo y de esa manera conseguiremos lo que todos queremos", afirmó Mir en una entrevista para 'AS'.

En lo que va del torneo liguero, Mir ha colaborado con ocho goles, pero tan solo dos desde el inicio de 2026. La escasez de goles relfeja también lo que ha sido la segunda mitad de temporada para el Elche, que ha ganado solo dos de los últimos 14 partidos de liga.

Rafa Mir disputa un balón con Eric García en el juego entre Elche y Barcelona / EFE

Del campo al tribunal

Mientras Mir busca salvar el futuro del Elche en primera división, sus abogados buscan salvar su futuro personal en los tribunales de la Audiencia Provincial de Valencia.

Apenas cuatro días después de finalizada la temporada en LaLiga, el 28 de mayo, comenzará el juicio por una presunta agresión sexual en septiembre de 2024, por la cual la Fiscalía ha pedido diez años y medio de prisión, así como una indemnización de 64 mil euros para la vícitima.

Respecto al tema, Mir fue corto y aseguró que tiene "muchas ganas" de que comience el juicio.

"(El proceso judicial lo he vivido) muy tranquilo. Centrándome en lo que puedo hacer, que es, trabajar, jugar, demostrar el jugador que soy y ya está. Hablaré en los tribunales igual que hablo en el campo", sentenció el delantero del Elche.

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En los últimos movimientos del juicio, su abogado, Jaime Campaner, solicitó que la audiencia se celebre a puertas abiertas, asegurando que "nada justifica que caiga en el hermetismo".