Rafa Mir y Fede Redondo ya están inscritos: el Elche, pendiente de sumar a la lista a André Silva

El Elche, al igual que con los fichajes, ha puesto la directa con las inscripciones en las últimas horas, antes del debut de esta noche frente al Betis. El primero en aparecer en la web de la competición ha sido Federico Redondo, fichaje que se anunció el pasado jueves, pero no ha sido hasta este lunes sobre las 9:45 horas cuando ha aparecido inscrito en LaLiga como nuevo futbolista del Elche. El argentino, que entrena al ritmo de sus compañeros desde el pasado viernes, entrará en la convocatoria. Todavía se desconoce el dorsal que portará con la franja.

El siguiente ha sido Rafa Mir, minutos antes de las 16 horas. El delantero propiedad del Sevilla firmó ayer con el conjunto franjiverde y, pese a llevar poco más de 24 horas en la ciudad, su presencia en la convocatoria de Sarabia parece bastante probable. Además, el club del Martínez Valero también ha presentado el papeleo necesario para que André Silva, flamante '9' del Elche, quede inscrito en LaLiga antes de las 21 horas de esta noche, cuando el balón echará a rodar. Su registro está únicamente pendiente del proceso burocrático habitual de cualquier inscripción.

Pendientes de la inscripción de Silva, el conjunto ilicitano podrá contar por el momento con 16 jugadores de campo de la primera plantilla (incluyendo a Rodri Mendoza, pese a que tiene ficha del filial) para el encuentro de este lunes. Solamente Bambo Diaby (pubalgia), Yago de Santiago (ligamentos) y Josan Ferrández (lesión en los isquiotibiales, sin parte médico) se perderán el encuentro por problemas físicos.

