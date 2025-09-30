Quirant y Josan: recuerdos del Elche y sus 800 partidos en Primera

El 13 de septiembre de 1959 comenzó una historia que el 5 de octubre de 2025 vivirá su capítulo número 800. Es la del Elche en Primera División, que tuvo en el blanco y negro de la década de los sesenta su etapa dorada, con 12 temporadas consecutivas en la élite (1959-1971) y que en la época del HD va a llegar a la octava centena en un momento de ilusión máxima, con el equipo ubicado en la cuarta posición, plaza de Champions League, e invicto tras haber firmado, hasta la fecha, un impecable inicio de curso.

En estos 66 años muchos futbolistas han lucido la franja verde en la máxima categoría. 327 en total. Cada cual podría contar su historia. Aquel debut, aquel gol, aquella parada, aquel despeje, aquel fallo... En INFORMACIÓN reunimos a una leyenda que estuvo presente en el antiguo Carlos Tartiere de Oviedo en el primer partido del Elche en la élite y a uno de los capitanes de la actual plantilla, que disputará en Vitoria el 800.

Son, además, de la zona. Un santapolero y un crevillentino, ambos ilicitanos de adopción. Miguel Quirant, a sus 90 años, abraza a Josan Ferrández, de 35, y la complicidad tarda décimas de segundo en aparecer. «Ja te vaig vore jo com corries», le dice Quirant, refiriéndose a la actuación de Josan contra el Celta, en la que dio la asistencia del primer gol a André Silva. El «17» franjiverde sonríe y asiente ante los elogios de su veterano compañero de tertulia, que le halaga por ser un futbolista de banda vertical y no de los que recula para recibir la pelota. En estas circunstancias lo mejor es callar y dejarles hablar, en una charla que se produce en la primera fila de la grada del estadio Manuel Martínez Valero, tras dar unos pases en el césped.

Estilo franjiverde

Quirant toma la palabra y dirige la conversación como el capitán que fue durante los primeros años del Elche en Primera. «Le dimos un repaso al Oviedo jugando al primer toque», recuerda con nitidez sobre aquel primer partido en el que él fue uno de los escogidos por César Rodríguez para pasar a la historia franjiverde como los integrantes del primer once entre los mejores. El resto fueron el propio César, como entrenador-jugador, García, González, Gómez, Laguardia, Moll, Pauet, Cardona y Cayetano Ré.

Pese a ese dominio del que habla Quirant, el duelo acabó en empate (1-1), por lo mucho que empujaba la grada asturiana, rememora Quirant. Pauet, a dos minutos del final, dio el primer punto ilicitano en Primera. Una semana después llegaría la primera victoria, en Altabix, ni más ni menos que contra el Barça, día en el que el propio Pauet y Cardona remontaron el tanto inicial de Luis Suárez, posterior Balón de Oro. Allí, obviamente, también estuvo Quirant, en el flanco izquierdo de la defensa. «César nos inculcó un estilo que entonces solo tenían Madrid y Barça, al primer toque», desvela el santapolero. Josan toma el testigo y apunta la coincidencia con el proyecto actual: «Os ocurrió como ahora nos pasa a nosotros. Es difícil ver a un equipo humilde jugar como juega el Elche». Quirant asiente y valora el mérito de los futbolistas de ahora y de Eder Sarabia como los de sus compañeros de hace seis décadas y César.

«En el primer partido ledimos un repaso alOviedo jugando al primer toque...» Miguel Quirant — Leyenda del Elche

El nonagenario exfutbolista del Elche, que en Primera disputó 141 partidos (10º en el ranking del club ilicitano) solo muestra morriña al contemplar el césped del Martínez Valero, en proceso de cuidado post-jornada en el momento del encuentro. Entonces le brillan los ojos y se sincera. «Lo único que me da envidia es el campo», asevera. «Ojalá hubiera podido disfrutar de un césped así. Nosotros jugábamos en un campo de trigo mal sembrado», explica, no sin quitarle mérito al hecho de que, con el tiempo, en Altabix se empezó a cuidar la hierba.

El futbolista de 1959

«Yo de Altabix solo recuerdo cuando lo tiraron», interviene Josan, que lleva 93 partidos en Primera (22º en el ranking del Elche). En goles sí supera (7 a 4) al hombre que se sienta a su lado y con el que no deja de bromear. Quirant no esquiva ningún tema e incluso advierte a su joven heredero del valor que tienen los derechos que han adquirido los futbolistas con el paso de los años.

«Igual que ahora nosotros, es difícil ver a un equipo humilde jugar como el Elche» Josan Ferrández — Capitán del Elche

«Antes no teníamos derechos, era lo que decidía el presidente», afirma, serio, Quirant, con multitud de anécdotas junto a Esquitino, presidente del Elche en aquella época, al ser capitán siendo apenas un veinteañero. Le tocaba ir a la Peña Madridista a negociar su sueldo. Y no era sencillo. Tenía que complementar su labor como futbolista de Primera con otros trabajos para llevar dinero a casa. El máximo mandatario le reprendía que trabajase para cobrar y que pidiese cobrar por trabajar. Gajes del oficio en aquella época, por suerte para todos, especialmente para los jugadores, ya solventados.

Josan atiende a cada palabra de Miguel con la atención del que sabe que está escuchando a alguien que ha recorrido el mismo camino que él, pero en circunstancias completamente diferentes. No se ve para llegar a los 1.000 en Primera, aunque el crevillentino ya estuvo en el 700 hace cuatro años. Entonces disputó media hora. Ahora espera más. Y no cierra las puertas a la continuidad. «¿35 años? ¡Eso no es nada! Lo importante es el césped. Si se rinde ahí, la edad da igual», le espeta Quirant. «Año a año», responde Josan.

Equipo y afición

Antes de despedirse, el cielo de Elche empieza a soltar un puñado de gotas de lluvia, para poner el marco perfecto al cónclave de leyendas (actual y futura) franjiverdes. Al ser cuestionado sobre la experiencia de un canterano por vivir el espectacular momento actual de la entidad, Josan destaca el fervor que nota en toda la ciudad, especialmente en los más jóvenes, por su equipo: «Es un sentimiento increíble, sobre todo por lo que se ha enganchado la afición. Desde que llegué (enero de 2018) nunca nos ha fallado, pero para lo de los dos últimos años no hay palabras». «Eso es porque el equipo ofrece. Y la afición responde», concluye Quirant.

No hay mejor resumen a media hora de conversación entre pasado y presente del Elche. 799 partidos en Primera (230 victorias, 215 empates, 354 derrotas, 864 goles a favor y 1.202 en contra) que pasarán a ser 800 este domingo. Entre los pases sobre el césped que se dan Quirant y Josan ha transcurrido una historia de casi siete décadas. Desde aquel empate en Oviedo hasta lo que depare el futuro en Vitoria.

