El «problema extremo» del Elche para empezar la liga

Cuenta atrás para conocer la primera alineación de la temporada 2025-2026 de Eder Sarabia y el técnico vasco no tendrá todos los efectivos deseados para el debut liguero, por unos motivos u otros. Además de los seis fichajes, aproximadamente, que quedan por llegar, la enfermería franjiverde cuenta con varios «huéspedes» que serán bajar para medirse al Betis.

Unas ausencias que han debilitado especialmente la zona de bandas ofensiva, la de los extremos. Tras enfrentarse al Hércules en el segundo derbi veraniego, el entrenador del Elche lanzó un sutil mensaje en busca de refuerzos para el ataque, especificando que era la parte del campo en la que se estaban avanzando las negociaciones abiertas. Sin embargo, seis días después la única alta nueva es la de Fede Redondo, un centrocampista puro y duro.

Por todo ello, Sarabia solo cuenta con un hombre de máxima confianza para alinear en los extremos, en cualquiera de las dos bandas: Germán Valera. El murciano, fichado en propiedad este verano, apunta directamente al once titular. Podría hacerlo como extremo o como carrilero, posición en la que, por la banda izquierda, ya disputó dos partidos decisivos la pasada temporada: contra el Huesca, en el que fue expulsado, y contra el Deportivo, en la última jornada.

Lesionados

Josan y Yago de Santiago, los otros dos perfiles para esta posición en la plantilla actual, están lesionados. El crevillentino, que se retiró visiblemente dolorido durante el penúltimo amistoso de la pretemporada, en Lorca contra el Almería, tiene una lesión preocupante, aunque sin parte médico oficial, y será baja en el inicio del campeonato.

El gallego, por su parte, continúa con el lento (pero seguro) proceso de recuperación de su grave lesión de rodilla, que le tiene apartado de los terrenos de juego desde finales del mes de enero. El Elche no va a correr riesgos con su recuperación y, pese a que ya realiza algunos entrenamientos con el grupo, su vuelta al césped está prevista entre el segundo parón FIFA de la nueva temporada, a mediados de octubre, y enero de 2026.

A la espera de fichajes en esta posición, en un listado del que se ha caído Fran Pérez, contratado por el Rayo Vallecano, la mirada de Sarabia se dirige a la cantera. El vasco no podrá contar tampoco con Adam Boayar, que estará al menos tres semanas fuera de circulación tras un verano en el que no ha podido tener demasiada continuidad debido a las molestias físicas. En el Festa d'Elx sorprendió la inclusión como titular de Nordin, una de las noticias positivas de la pretemporada, que podría actuar por banda derecha.

El dominicano Rafa Núñez y Jairo serían otras posibilidades, aunque ninguno de ellos cuenta con la plena confianza del cuerpo técnico, sobre todo para ser titulares en el primer envite del curso en la máxima categoría. Al primero se le busca otra cesión, mientras que el segundo no ha tenido demasiado protagonismo tras fichar en el pasado mercado invernal, ni en competición oficial ni en amistosos.

Cambios tácticos

El resto de opciones obligaría a Sarabia a variar su pizarra táctica. La primera pasaría por ese sistema de dos carrileros (Álvaro Núñez y Germán Valera) con tres centrales, tres centrocampistas y doble punta, alineando de inicio a Mourad y Álvaro Rodríguez, que no jugó en el Festa por precaución, y quedándose sin recambios en el banquillo para la delantera de cara al segundo tiempo. La otra, a la que ya se acudió en alguna ocasión en la 2024-2025, es escorar a Rodrigo Mendoza como falso extremo, lo que permitiría ganar en posesión al equipo, pero teóricamente perder en profundidad, ya que además Valera tendría que jugar a pie cambiado por la derecha.

Un rompecabezas «extremo» que Sarabia tendrá que solucionar de aquí al lunes. En principio se apunta a un once bastante continuista respecto al del ascenso, siempre en la medida de lo posible debido a las bajas. Eso sí, el problema actual de las bandas debe encontrar solución antes del 1 de septiembre.