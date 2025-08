El problema central del Elche

El Al-Ain multiplicó en el último amistoso de pretemporada del Elche la sensación de que el nivel defensivo del conjunto dirigido dista mucho del que se desea tanto para el inicio de la competición oficial, dentro de 14 días contra el Betis, como del necesario para cumplir con los objetivos de la 2025-2026. Cuatro goles ante un rival sin apenas rodaje, que disputaba su primer partido de preparación tras unas semanas de parón desde su discreta participación en el Mundial de clubes. Y la sensación de que se podía haber encajado alguno más.

La fragilidad defensiva que mostró el Elche, pese a jugar con tres centrales y dos laterales no precisamente ofensivos, al menos sobre el papel, elevó una tónica que en el verano actual de momento no se ha podido corregir. Los franjiverdes todavía no han dejado su portería a cero y han encajado ocho dianas tanto en sus dos victorias ante Millwall y Getafe, ambas por el mismo resultado (2-1) como en las cuatro derrotas contra Hércules (0-2), Blackburn Rovers (0-1), Al-Ahli (0-2) y Al-Ain (3-4).

Peor que hace un año

Hace justo un año, en la primera pretemporada de Eder Sarabia, el Elche encajó esa misma cantidad en todos los amistosos disputados, con el apunte de que seis de ellos llegaron el mismo día, frente al Castellón. Antes de tal hecatombe, de la que el técnico vasco apuntó en su día haber sacado conclusiones positivas, los franjiverdes habían permanecido imbatidos ante Al-Ittihad, Intercity y Nottingham Forest. Luego recibirían un tanto de Zaragoza y Levante, en sendas derrotas.

El eje de la zaga es precisamente una de las zonas más mermadas de la plantilla del Elche, al menos a estas alturas de preparación. De la temporada pasada siguen Affengruber, Pedro Bigas, Diaby y John, pero los dos últimos han arrastrado o arrastran problemas físicos. El catalán sigue sin superar sus dolencias en el pubis que ya le dejaron KO los últimos meses de la 2024-2025 y el murciano, que puede ocupar diversas posiciones sobre el césped, ya está entrando en dinámica de juego.

Los dos primeros, titularísimos durante el ascenso y con unas cifras de productividad defensiva excelentes siempre que formaban pareja de centrales, hay que tener en cuenta la edad del balear. A sus 35 años, el objetivo de Bigas no es estar al 100% en agosto, sino ser capaz de ofrecer su mejor versión, a modo diésel, durante toda la temporada, como hiciera el curso pasado. Al austriaco, por su parte, se le sigue viendo en plenas facultades y evolución. La duda en torno a él solo reside en si alguna oferta le puede alejar del Martínez Valero antes del mes de septiembre.

Necesidad de fichajes

Los refuerzos para la defensa ilicitana se cuentan con los dedos de una mano. Y sobran varios. El francés Leo Petrot llega como opción de central zurdo o carrilero de largo recorrido, aunque de momento ha mostrado más condiciones para lo primero y el Elche busca otro fichaje para mejorar la banda izquierda. El resto han sido oportunidades para los canteranos, liderados por Barzic y Bakary Traoré. El primero, cedido en el Eldense durante la segunda mitad de la pasada liga, tuvo un día especialmente aciago contra el Al-Ain. El segundo se acaba de recuperar de una grave lesión de rodilla. Destacó ante el Millwall y luego ha ido perdiendo protagonismo y brillantez.

El Elche tiene dos semanas para mejorar su defensa, la menos goleada de Segunda División la pasada campaña, antes de recibir al Betis para estrenarse en Primera. La política de fichajes de Christian Bragarnik, atrayendo a futbolistas jóvenes, con proyección y alta posibilidad de rentabilidad, puede chocar directamente con la necesidad de añadir cemento a un muro que da la sensación de que todavía no se ha empezado a construir. Con Affengruber y Bigas no es suficiente para solucionar un problema que deberá recibir una propuesta antes del 1 de septiembre. La defensa fue clave en el ascenso... y deberá serlo en la permanencia.