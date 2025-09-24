Previa Osasuna-Elche | La excelencia pasa por El Sadar

Sexto partido de liga y el Elche sigue desafiando a la historia, pues ni los más optimistas podrían vaticinar un arranque tan prometedor. La franja 2025-2026 está escribiendo una página dorada en la historia reciente del club y El Sadar será el próximo gran reto para los de Eder Sarabia. 680 kilómetros separarán este jueves a los jugadores de su casa, el Martínez Valero, pero no caminarán solos. Más de 100 aficionados acompañarán a los suyos en Pamplona con el objetivo de seguir entre los mejores una jornada más.

Tras asombrar a propios y extraños, el Elche de Sarabia está ganando adeptos partido tras partido. El duelo ante el Oviedo fue una demostración de personalidad, temperamento y, por momentos, magia. Es considerado por muchos, Eder Sarabia entre ellos, como el mejor partido de la temporada y no es para menos. El error inicial que cerca estuvo de suponer el gol del Oviedo no condicionó en el juego y los futbolistas franjiverdes maniataron y sometieron durante gran parte del partido a su rival. Quizás el único aspecto a mejorar pueda ser la eficacia de cara a portería, ya que por momentos la peor noticia era el resultado, demasiado corto para lo visto sobre el verde.

De cara a El Sadar, el Elche recupera a su toro. Álvaro Rodríguez volverá a ser de la partida y el trío de arietes (André Silva, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez) estará disponible para que Eder Sarabia elija, en principio, a dos. Todo apunta a que el charrúa esperará su turno desde el banquillo tras recuperarse de unas molestias en la rodilla. Otro que vuelve es Adrià Pedrosa, el lateral también se perdió el último encuentro, pero al igual que el toro, también formará parte de la tripulación.

En el apartado de bajas, Martim Neto se sumará a las ya conocidas de Rodri Mendoza y Yago de Santiago. El portugués volvió a brillar el pasado domingo y se está erigiendo como uno de los futbolistas revelación de este arranque liguero, pero unas molestias en el aductor le tendrán apartado ante el Oviedo y quizás, también ante el Celta de Vigo el próximo fin de semana.

Por su parte, Rodri Mendoza arrancó el pasado lunes su concentración con la Selección sub-20 de cara al Mundial que abrirá el telón este próximo sábado, por lo que también será baja. Yago de Santiago sigue en proceso de recuperación y su vuelta parece estar cada vez más cerca. Según ha desvelado Eder Sarabia en rueda de prensa, si todo sigue según lo planeado, a partir de la próxima semana podría empezar a entrar en convocatorias con el resto del equipo.

Osasuna recibirá al Elche con las bajas de dos futbolistas capitales para Alessio Lisci. Valentin Rosier vio la tarjeta roja el pasado fin de semana ante el Villarreal y se perderá el duelo frente a los franjiverdes, mientras que Aimar Oroz se sigue recuperando de una lesión en la fascia plantar. El conjunto rojillo llega al encuentro tras haber sumado dos victorias y sufrido tres derrotas en este arranque liguero. Los dos partidos disputados en El Sadar se han saldado con triunfos y porterías a cero, mientras que sus tres desplazamientos terminaron con derrota.

Romper el fortín

El Elche buscará romper el fortín de El Sadar. En estos últimos años, la casa de Osasuna se ha convertido en territorio inexpugnable para los conjuntos rivales y si la franja desea seguir otra jornada más entre los mejores, deberá romper la estadística y la historia reciente. El recuerdo que se tiene de Pamplona en Primera División no invita al optimismo, ya que los datos son claramente negativos.

En la élite del fútbol español, ambos conjuntos se han enfrentado con el Osasuna como local en nueve ocasiones y el balance es claramente positivo para los rojillos. El Elche solo ha vencido como foráneo en una ocasión y fue en la temporada 1959-1960. El resultado fue de 1 a 3 gracias a un doblete de Cayetano Ré y otro tanto de Antonio Fuertes. Aquella temporada terminó con Osasuna descendiendo y el conjunto franjiverde décimo en la clasificación.

El Sadar medirá también el fondo de armario del Elche, mermado por las bajas en la mediapunta. Eder Sarabia siempre se ha caracterizado por tener a todo el grupo enchufado y metido en dinámica, por lo que no debería suponer un gran revés no contar ni con Martim Neto ni con Rodri Mendoza. El arranque histórico pasa por Pamplona, con el objetivo claro de prorrogar la buena dinámica.

Vía: Información