Premio para el Elche: Eder Sarabia, mejor entrenador de Primera

El Elche va a cerrar un mes de septiembre histórico por todo lo alto. Invicto en Primera, en zona Champions y con la ilusión desatada por los buenos resultados y el buen juego del equipo. Fruto de ello, los premios y reconomientos empiezan a llegar. Uno de ellos, con Eder Sarabia como protagonista.

El técnico del conjunto franjiverde ha sido reconocido como el mejor entrenador de Primera División en el mes de septiembre, imponiéndose a los otros dos candidatos finalistas, Hansi Flick (Barcelona) y Xabi Alonso (Real Madrid).

El vasco ha concluido un mes de septiembre casi inmaculado, en el que su Elche ha disputado cuatro partidos, con dos triunfos como local ante Oviedo (1-0) y Celta (2-1) y dos empates a domicilio con Sevilla (2-2) y Osasuna (1-1). En total, 8 puntos de 12 posibles, 6 goles a favor y 4 en contra.

Primer franjiverde

Es la primera vez que un entrenador del Elche recibe este reconocimiento por parte de la patronal de clubes, en unos premios de creación reciente (2013). Sarabia toma el testigo de Xabi Alonso, que fue nombrado mejor técnico en agosto. La temporada pasada, el galardón final recayó en el campeón de liga, Hansi Flick, en su primer curso al frente del Barça.

Ernesto Valverde, con ocho reconocimientos, es el entrenador que más veces ha sido seleccionado como entrenador del mes en Primera; seguido por Diego Pablo Simeone, con cinco; y por Carlo Ancelotti y Míchel, con cuatro cada uno.

