La ¿polémica? celebración de Rafa Mir en Sevilla... con mensaje para el futuro

El Elche alcanzó su culmen de felicidad en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el minuto 70 de partido, cuando Rafa Mir transformó de manera magistral una falta directa en el 1-2 que permitía a los suyos remontar el encuentro, aunque la contienda acabó en tablas.

La diana fue especial por muchos motivos. Rafa Mir conseguía su tercer gol de la temporada y, además, marcaba en un territorio que se había vuelto hostil. Pocos le querían ya en Sevilla y el atacante murciano tuvo que buscarse una salida en verano, finalmente con destino Elche. Tenía ganas de brillar en este partido... y lo hizo.

La celebración de Rafa Mir

Por este motivo, y aunque el "10" franjiverde esté en calidad de cedido por el Sevilla en el Elche, Mir no se cortó un pelo a la hora de expresar su felicidad tras marcar. Lo hizo por la belleza del gol, por la remontada de su equipo y, a nadie le debería extrañar, por un toque de vendetta personal. Marcó donde no le querían. Y así expresó su felicidad y rabia.

Entre la afición sevillista no sentó bien la celebración, que incluyó un gesto de reivindicación mostrando su camiseta que el murciano ya viene realizando desde el inicio de curso. Le hubieran pitado e insultado de igual modo, pero hay quien encuentra en esta supuesta efusiva celebración el motivo para arrojar hate contra Mir. Incluso algún excompañero le reprochó la celebración en zona mixta.

"Rafa Mir se ha sobrepasado un poco en la celebración, no era necesario. Ha estado tres años aquí, pero allá cada uno" Peque — Futbolista del Sevilla

El propio Rafa Mir se defendió ante los micros de Movistar+, televisión propietaria de los derechos del partido. Se expresó con tranquilidad, reivindicando el derecho a celebrar sus goles (o a no hacerlo en caso de que alguien se sienta así al marcar ante un exequipo) y argumentó que el gesto extra, que parece haber sentado tan mal, no iba dirigido específicamente a la afición sevillista, para la que tuvo palabras de respeto.

"Las celebraciones hay que hacerlas porque es muy difícil hacer un gol. Para mí es importante devolver la confianza al equipo en el que estoy, teniendo respeto al club al que pertenezco" Rafa Mir — Delantero del Elche

La polémica de celebrar

No es la primera vez que el Elche se ve envuelto en una especie de polémica extradeportiva por sus celebraciones en los últimos meses. Ya pasó durante el tramo final del curso pasado, cuando hubo críticas a los recibimientos al equipo tras varios resultados muy positivos a domicilio, con Eder Sarabia (y sus famosas bengalas) como el principal señalado.

A nadie se le debería coartar el derecho a mostrar su felicidad, sin necesidad de que esto conlleve una falta de respeto directa. La realidad es que a Rafa Mir nadie le quería en el Sevilla... y parece haber caído de pie en el Elche. La cesión incluye una opción de compra que, desde el primer momento, en las oficinas del Martínez Valero tienen bastante claro que van a ejecutar, sobre todo si el futbolista mantiene la línea de rendimiento deportivo de este comienzo de temporada.

Rafa Mir quiere seguir celebrando goles. En Sevilla, en Valencia, en el Martínez Valero... o en el lugar que sea. Sin polémica, pero tampoco sin necesidad de falsa modestia o de no ser tan claro a la hora de mostrar su felicidad por marcar como la demostraron la mayoría de los que ahora le critican cuando dejó su anterior club por la puerta de atrás.