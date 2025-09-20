Paunovic, listo para sufrir en Elche: "Sabemos lo que nos espera"

El entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, que el pasado mes de junio logró devolver a la entidad carbayona a Primera División tras un cuarto de siglo de ausencia, ha comparecido este sábado en rueda de prensa para valorar la previa del partido que medirá a su equipo con el Elche este domingo (18:30 horas) en el estadio Manuel Martínez Valero.

Paunovic ha tenido buenas palabras para el conjunto dirigido por Eder Sarabia y ha advertido de que no será fácil afrontar el inminente duelo entre dos recién ascendidos. "No me gusta poner etiquetas, pero han empezado muy bien y están jugando con mucha confianza", apuntó sobre el Elche. "Esperamos un equipo que apretará en su casa y sabemos lo que nos espera. Hemos estado trabajando toda la semana para tener nuestra propuesta y estar a la altura”, añadió.

El técnico serbio confirmó la recuperación del defensa alicantino Nacho Vidal, que la semana pasada dio un gran susto durante el encuentro contra el Getafe, al tener que ser evacuado al hospital tras un fuerte choque con un rival. Pasó aquella noche en observación, pero la evolución ha sido positiva y todo apunta a que estará disponible este domingo. Paunovic descartó al central David Costas, baja por lesión, y aseguró que Ilyas, que era duda, está apto para competir.

Pesimismo incomprensible

El Oviedo ha empezado el curso con una victoria y tres derrotas. Teniendo en cuenta su condición de recién llegado, Paunovic se mostró sorprendido por el ambiente negativo que parece rodear a los asturianos. "Hay mucho pesimismo por parte del entorno. Escucho un tono al que soy alérgico. Iniciamos como últimos en el ascenso y ya hemos sumado tres puntos. Esa es nuestra temporada. Ir cumpliendo los procesos", explicó el balcánico.

"El último partido (derrota en Getafe) no nos salió bien y tenemos nuestras conclusiones. Tenemos que trabajar y reforzarnos. Esa es la energía que necesitamos. La gente percibe que el equipo está en el proceso de hacerse fuerte. Debemos ganar los primeros puntos fuera", aseveró Paunovic, que incidió en la importancia de no repetir en Elche los errores de Getafe, especialmente en acciones a balón parado, en su segunda salida consecutiva.

Por último, Paunovic dejó abierta la puerta a un posible cambio de sistema táctico, aunque se mostró reacio a dar pista alguna a sus rivales. Los asturianos afrontan el quinto partido de la temporada con la mirada también puesta en el choque que tienen entre semana, en el que recibirán en el Carlos Tartiere al Barcelona.

