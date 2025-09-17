El partido que Pelayo hubiera querido jugar

Han pasado más de dos años de una de esas noticias que nunca quieres recibir. Tras el susto de 2018, la fatalidad de 2023. Te fuiste incomprendido por demasiada gente, uno de ellos quizás el que escribe esto. Con 32 años. En la flor de una vida de la que solo tú conoces cada detalle. Desde aquí, la sensación sigue siendo que el corazón, por muy grande que sea, no siempre se impone a la cabeza.

Desde hace siete años cada Elche-Oviedo te devuelve a mi mente. Aquel «todocampista» que llegó siendo un chaval para hacer historia en su primer año, contada en un libro del que reservaste ejemplares para repartir entre familia y amigos. Aquella cesión al Córdoba, con un ascenso increíble. Tus dos temporadas aquí, en plena tormenta institucional y social. El descenso a Segunda B. Aquel maldito descenso.

Eras el tipo de futbolista que a mí me hubiera gustado ser. Sin ser el mejor en nada, sin ser el peor en nada. Trabajador, voluntarioso y compañero. Cuando a tu regreso a Elche elegiste el «8» algo se encendió en mí. Pasaste a ser mi favorito. Yo lo llamaba el «pelayismo». Creo que lo definí en una ocasión, pero poco importa eso ahora.

Te fuiste y posiblemente ya nada volvió a ser igual. Si alguien no merecía aquel descenso en aquella plantilla, eras tú. Siempre educado. Hablando de tu tierra, de tu gente, de tu carrera, del fútbol. Los trabajadores del club te adoraban por cada detalle que tenías con ellos, especialmente en aquel año de hundimiento deportivo.

Cuando tu representante me llamó para decirme que te ibas a Rumanía tuviste unas palabras hacia mí que creo nunca te agradecí. Cosas de tener una armadura y de no quitársela ante casi nadie. Defectos que tiene uno. Tiempo después retomamos el contacto. Te pedí un favor al poner en marcha un proyecto laboral y tu disposición y educación volvieron a ser mayúsculas. Creo que tampoco te lo agradecí lo suficiente.

No volvimos a hablar nunca más. Posiblemente por esa coraza. Por no querer molestar, por desear que tus tinieblas se convirtieran en luz y paz, sin saber cómo ayudar. Te fuiste, ya de manera definitiva, y no recuerdo si lloré, pero lo hubieses merecido.

Un Elche-Oviedo en Primera. Seguro que te hubiera encantado jugarlo. O verlo, en el Martínez Valero y en el Carlos Tartiere. Tus hogares. Espero que nadie se olvide de ti este domingo. Que disfrutes del partido, allá donde estés. Y que si nos reencontramos podamos disfrutar de una charla y un culín de sidra. El «pelayismo» siempre estará presente.

Vía: Información