Osasuna - Elche | Este Elche ni sabe ni merece perder

Dinámicas, procesos y proyectos. Conceptos quizás demasiado abstractos, especialmente en el mundo del fútbol, donde resultados y sensaciones pelean por imponer su dominio en el imaginario colectivo. El Elche pudo perder en Pamplona, rozó la derrota. Y entonces estaríamos hablando de que el «plan B» de Eder Sarabia no salió bien, algo que sería injusto y falso reducir a esa frase de ocho palabras y una letra. Se debatiría sobre el «ataque de entrenador» que supone rotar a casi todo el equipo titular en una plaza en la que nadie había marcado este curso. Inmolarse, con autoexpulsión incluida.

La noche en Iruña pintaba a primer disgusto para Sarabia. Un flojo primer tiempo, contrarrestado por un magnífico segundo, tenía el partido en 1-0 porque así lo había decidido Víctor Muñoz con un golazo en el que posiblemente la defensa franjiverde pudo hacer algo más. El Elche lo había intentado, en un duelo noble y precioso con Osasuna. Las batallas entre Sarabia y Lisci dan para mucho. Dos estrategas que han llegado a la élite para quedarse. El larguero negó un golazo a Rafa Mir y Sergio Herrera un tanto a la salida de un córner a Álvaro Rodríguez. Un saque de esquina cuyo parón los navarros habían aprovechado para hacer dos cambios. Poco menos que una herejía.

La sensación, mientras quedara tiempo, es que al Elche siempre le iba a quedar una última. Porque este Elche no hinca la rodilla, no se rinde, no pierde los nervios, no lanza un melón al área. Busca el camino hacia el gol con sus armas, aunque ello conlleve pisar área menos veces que enviando balones a la olla. Y, en esas, el maná. Febas no ve a Álvaro, pero sí a Pedrosa, y le mete un balón en profundidad. Al lateral lo tapa bien un excelso Boyomo, que confía en su portero para que recoga el esférico, se lance al suelo y rasque medio minutito del descuento que acababa de empezar al crono.

Incomprensiblemente, Sergio Herrera ni se lanza a por el balón ni le pega un patadón. La pelota sigue viva, buscando al más listo. Ese es Pedrosa, que sigue la jugada, marca a portería vacía, grita, ríe, celebra... y mantiene el invicto de su Elche, que seguirá, al menos hasta el fin de semana, en posiciones europeas.

Rotación con sentido

Una vez contadas las sonrisas del final, vayamos al meollo del partido. Empezó con Sarabia demostrando, como ya hiciera el curso pasado, que no confía solo en 11 futbolistas, aunque sean los mejores. Su plantilla es de «veintipico» y va a dar oportunidades a todos. Siete cambios respecto al Oviedo y meneo táctico para desconcertar al personal, con Héctor Fort casi de extremo izquierdo, Diang en la medular y los dos centrales titulares en el banquillo.

Tanto cambio hizo que los franjiverdes empezaran con algo de vértigo. Y mientras se asentaban, Víctor Muñoz empezó a hacer de las suyas. Uno de esos delanteros que solo es bueno, pero acompañando a una referencia como Budimir es mejor. Mientras pierdes la vista en el croata de casi dos metros, él te la lía. Así generó el 1-0, aprovechando las dudas de Víctor Chust, únicas del valenciano en otra encomiable actuación, y de Diaby. Al primero lo dribló y el segundo, capitán en Pamplona, no salió a tapar el tiro lejano. Esto es Primera y Víctor hizo imposible la estirada de Iñaki Peña porque puso el balón donde no hubiera llegado ningún ser humano.

Tocaba remar. No era una situación nueva para este Elche, que ya había empezado perdiendo en esta liga ante Betis, Atlético y Sevilla. Como hiciera entonces ni bajó los brazos ni se hundió. Cuando las cosas no salían defendió con uñas y dientes. Y cuando salían buscó la meta rival, bien defendida por todos, especialmente, perdonen que insista, por Boyomo.

El panorama cambió radicalmente en el segundo acto, desde casi el inicio, ya con Affengruber en el campo. Sarabia, expulsado en el minuto 69 tras protestar airadamente una segunda amarilla perdonada al propio Boyomo por interceptar un saque de falta teniendo una amonestación; fue metiendo piernas frescas... y titulares, en teoría.

El 1-1 llegó en el minuto 91, pero lo justo es que hubiera subido al marcador antes. Rafa Mir volvió a toparse con el larguero en un magnífico remate tras una buena conexión con Álvaro Rodríguez, en el que la escuadra le quedó a centímetros. El propio Álvaro la tuvo también con la testa, salvada por el guardameta de Osasuna antes de caer a los infiernos con su inexplicable error. El partido estaba tan abierto que los locales, con sus contragolpes, también pudieron sentenciar si hubieran aprovechado mejor la velocidad punta de Becker. Así hasta llegar al descuento, cuando este invicto y «europeo» Elche volvió a alzar la voz. No merecían perder. No perdieron.

Vía: Información