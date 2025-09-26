Osasuna - Elche CF: así fue el gol con el que los ilicitanos rescataron un punto
El error de Herrera fue aprovechado por Pedrosa en el último momento
Carmen Tomàs
Un empate que supo a gloria tras un final del partido intenso en el que la afición franjiverde ya tenía la derrota asumida. Parecía imposible que el Elche volviera de Pamplona sin la que habría sido su primera derrota esta temporada, pero a veces los sueños se cumplen.
El error de Santiago Herrera fue más que suficiente para que Adrià Pedrosa, insistente, levantara de júbilo a los ilicitanos en El Sadar. Y es que el fútbol está, sobre todo, para esos instantes. El Elche permanece así en la parte alta de la clasificación y la euforia de una afición que hace nada celebraba el ascenso no para de crecer.
Vía: Información
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Real Oviedo-FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones en directo del partido de Liga
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia
- La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Oviedo - FC Barcelona
- Lo que no se vio del Real Oviedo - Barça: Un cambio de campo polémico, la prohibición de los analistas, el respeto a Cazorla...