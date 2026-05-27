Oficial: Eder Sarabia anuncia su salida del Elche

Apenas cuatro días después del final de la temporada, Eder Sarabia compareció ante la prensa y anunció formalmente su salida del Elche, a quien logró mantener en primera división, pero ahora da un paso al costado para enfocarse en su vida fuera del fútbol.

"Comunicamos al club la decisión de no continuar. Entendemos que podemos dejar triste a muchas personas que se han ilusionado, con las cosas que hemos vivido estos dos años maravillosos", declaró Sarabia en lo que el club apuntó como una "decisión inesperada" y que él mismo reconoció fue tomada apenas el pasado domingo -- un día después de concretar la permanencia.

Fue claro y contundente en que su principal objetivo en los siguientes meses será mejorar en su rol familiar y apuntando que este cambio podría permitirle también prepararse para convertirse en un mejor profesional para el futuro, pero descartando un cambio de club en el futuro inmediato.

"No vamos a entrenar en otro lado. Nos vamos a tomar unos meses, primero para descomprimir un poco, mejorar, atender otras necesidades que son fundamentales. La profesión de entrenador deteriora mucho físicamente, relaciones y son cosas que queremos atender ahora", aclaró a la vez que apuntó no tener una fecha prevista para un regreso al banquillo.

A lo largo de dos temporadas, desde julio de 2024, Sarabia encabezó el proyecto del club; comandándolo desde la segunda división para conseguir el ansiado ascenso y la permanencia. Se despide con un saldo de 38 victorias, 24 empates y 26 derrotas (10-13-15 esta última campaña en LaLiga) en 88 partidos dirigidos.

"Todo esto no habría podido haber sido sin el espectacular equipo que hemos tenido. Con un staff que también ha sido determinante con su apoyo, cercanía, acompañando los mmomentos difíciles y disfrutando los más bonitos", agradeció Sarabia en su comparecencia.

Agradecido con la ciudad y la afición

El anuncio de su salida se vio interrumpido por un emotivo momento en el que no pudo contener el llanto y se le quebró la voz al hablar de lo vivido y agradecer a la afición.

"Nos hemos dejado la vida hasta el final por conseguir los objetivos. Por conseguir el ascenso, la permanencia y por devolverles a donde se merecen estar, porque son un equipo de primera, una afición de primera y una ciudad de primera", agregó.

Eder Sarabia al finalizar el partido ante el Girona en el cierre de temporada en LaLiga, su último como entrenador del Elche / EFE

Su partida deja un hueco que ha hecho a varios aficionados manifestar su tristeza e incomprensión ante la decisión, lo cual calificó como totalmente entendible, tanto como lo espera sean los motivos por los cuales abandona el cargo.

"Entiendo (la sorpresa). Os cuesta entender. A veces en esta profesión ponemos el piloto automático, modo supervivencia, vamos tirando para adelante; pero es verdad que también somos una familia, una pareja (...) en este momento toca atender otras cosas y por ahí va esa decisión, tomada con calma y claridad. Somos seres humanos", afirmó en su rueda de prensa en la que declaró también "agradecimiento eterno" a los aficionados.

Noticias relacionadas

De momento el club no ha anunciado al sucesor de Sarabia en el banquillo, pero él dejó un mensaje de apoyo a quien sea que ocupe el cargo: "ojalá que lo haga mejor todavía y no os acordéis de nosotros".