MVP Febas: "Llevamos toda la pretemporada enfocados en llegar al 100% al partido contra el Betis"

Aleix Febas, autor del gol de la victoria en el segundo derbi veraniego entre Elche y Hércules, que le dio el trofeo Festa d'Elx a los franjiverdes y elegido mejor jugador del encuentro, hizo su valoración tanto del encuentro como de la pretemporada de su equipo, concluida tras la conclusión del enfrentamiento de máxima rivalidad en el Martínez Valero.

Febas se mostró satisfecho por el nivel demostrado por los suyos, pese a la habitual falta de ritmo de estas alturas de preparación, además de destacar las ganas que había por tomarse la revancha, tras la derrota sufrida en Alicante hace un par de semanas.

El catalán destacó el ambiente del derbi y quiso agradecer a sus aficionados por el apoyo. "Es una locura el número de abonados, el año pasado nos llevaron en volandas y para mantener la categoría tenemos que hacernos fuertes en casa", aseveró.

El Betis y los fichajes

El centrocampista franjiverde señalo que el Betis es un rival "muy duro" para empezar la liga el próximo 18 de agosto, pese a la importante ausencia por lesión de Isco, y que el grupo está mentalizado desde el primer día para llegar a tope a esa cita. "Llevamos toda la pretemporada enfocados en llegar al 100% a ese partido y así va a ser", aseguró.

Por último, Febas hizo un repaso de los fichajes (futbolistas de campo) que hasta ahora han llegado al Elche para la 2025-2026: "A los nuevos los estoy viendo bien. Petrot ha hecho un partidazo (contra el Hércules). Martim Neto lleva poco con nosotros y le veo bien. Víctor Chust conoce la liga y tiene experiencia, es un gran jugador. Y a Álvaro Rodríguez (baja por unas molestias en el Festa) ya se ha visto que ha venido enchufado y que tiene unas condiciones muy buenas".