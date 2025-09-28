Muere José Araquistáin, mítico guardameta del Real Madrid y del Elche CF, a los 88 años

El fútbol español despide a José Araquistáin Arrieta (Azkoitia, 4 de marzo de 1937), histórico portero del Real Madrid, la Real Sociedad y el Elche CF, fallecido a los 88 años. El Real Madrid y la Real Sociedad han confirmado su muerte y han trasladado sus condolencias a la familia del exguardameta.

Figura clave del Madrid yeyé, Araquistáin pasó a la historia por defender la portería blanca en la final de la Copa de Europa de 1966, conquistada ante el Partizán en Heysel, y por un palmarés con seis Ligas, una Copa de España y una Copa de Europa durante sus siete temporadas de blanco (1961-1968). Fue internacional con España en seis ocasiones.

Etapa en el Elche CF y la final de 1969

Procedente del Real Madrid, fichó por el Elche CF en 1968 y jugó tres temporadas (1968-71). Con el equipo ilicitano alcanzó la final de la Copa del Generalísimo 1969, disputada el 15 de junio de 1969 en el Santiago Bernabéu ante el entonces Atlético de Bilbao (actual Athletic Club), con Araquistáin como portero titular. Elche cayó 1-0 ante 120.000 espectadores.

Trayectoria y legado

Formado en la Real Sociedad, con la que debutó en Primera a finales de los 50, Araquistáin fue un portero ágil y de reflejos, que alternó titularidades con Betancort y Junquera en el Madrid y que, tras su etapa en Elche, cerró su carrera en el CD Castellón. Su nombre permanece ligado a dos hitos: la “Sexta” del Real Madrid (1966) y la histórica primera final copera del Elche (1969).

Clubes y aficiones han expresado su reconocimiento a un guardameta que dejó huella por su carácter competitivo y su papel en varias páginas doradas del fútbol español.

Vía: Información