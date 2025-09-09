Mourad deja el Elche seis años después

Mourad ya ha dejado de ser jugador del Elche a todos los efectos. Tras seis campañas perteneciendo a la entidad, el delantero hispanomarroquí seguirá su carrera en México, de la mano del Tijuana. La operación, cerrada verbalmente desde hace varios días, estaba pendiente de aclarar flecos que siempre surgen en traspasos de calado internacional. Christian Bragarnik ha sido vital en la misma, buscándole acomodo en un club con el que mantiene una estrecha relación con sus dueños, el Grupo Caliente de la familia Hank, conglomerado que también conserva un pequeño porcentaje del capital social del Elche.

Pese a que en un primer momento Mourad no quería abandonar la entidad, dado que las principales opciones pasaban por marcharse a Rusia o Catar, la alternativa de Tijuana ha terminado seduciendo al ariete. Tampoco quería Eder Sarabia que se marchara. El bilbaíno era partidario de conservar cuatro delanteros, pero ha entendido que era una operación beneficiosa tanto para el club, que se embolsa una importante cantidad por el traspaso (un millón y medio de euros), como para el jugador, quien ve incrementado su salario de manera significativa.

El pasado lunes 1 de septiembre, Mourad acudió en dos ocasiones al Martínez Valero para terminar de cerrar la operación y despedirse de los empleados del club. Al salir por última vez del feudo franjiverde, recibió una emocionante ovación de los aficionados que, como suele ser habitual, se reunieron en los alrededores del estadio en los compases finales del mercado de fichajes.

Un legado imborrable... e inesperado

La historia entre Mourad y el Elche ha terminado cambiando los pitos iniciales por ovaciones generalizadas cada vez que pisaba el verde. Siempre en el alambre entre salir o quedarse, ha ido ganándose uno a uno cada uno de los aplausos que ha recibido, convirtiéndose en un futbolista al que se le han recriminado muchas cosas durante su estancia entre palmeras, pero jamás el ahorrarse una carrera.

El delantero hispanomarroquí llegó al Ilicitano en 2019 procedente del Orihuela, para más tarde salir cedido a Alcoyano (Segunda División B) y Burgos (Segunda División). Pese a que siempre ha partido sobre el papel como tercer delantero, tuvo la capacidad de convencer a Sebastián Beccacece y a Eder Sarabia de sus capacidades para ser la referencia franjiverde.

Mourad abandona el club ilicitano después de 81 partidos, 18 goles, dos asistencias y un ascenso como máximo goleador del equipo. En la memoria de la afición franjiverde permanecerán principalmente dos de sus tantos. El primero, de penalti y con el partido sentenciado frente al Burgos, pero con un especial componente emocional después de muchas jornadas buscándolo sin éxito; y el último, que sirvió para marcar el camino del ascenso en Riazor.