Mourad abandona el Martínez Valero... ¿por última vez?

Mourad es una de las carpetas que tiene abierta Christian Bragarnik en el último día de mercado del Elche, con el Tijuana mexicano como su más que probable destino a partir del 2 de septiembre. La operación todavía no se ha oficializado... aunque desde el propio club que sería su nuevo destino se da prácticamente por hecho.

El delantero hispanomarroquí ha acudido este lunes al estadio Manuel Martínez Valero, donde durante unos 45 minutos se ha reunido con los gestores del conjunto franjiverde. A su salida asegura no conocer todavía si abandonará el Elche antes de la próxima medianoche, pese a que desde México se da por hecho su incorporación al Tijuana y a que el pasado viernes el ambiente que rodeó a su figura tras el partido contra el Levante era de despedida.

Mourad recibió el cariño de compañeros, técnicos y afición, con palabras de agradecimiento de Eder Sarabia en rueda de prensa. El homólogo del vasco en el Tijuana, Sebastián "El Loco" Abreu, prácticamente le dio la bienvenida en su última comparecencia ante los medios, dando por buena la información del periodista César Merlo, que informó de su llegada.

Queda por ver la resolución de la situación de Mourad, que en caso de abandonar el Elche cerraría una etapa que se inició en la cantera y que la temporada pasada fue el máximo goleador del equipo ilicitano en la temporada del ascenso a Primera.