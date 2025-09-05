Mendoza debuta con la sub-21 con titularidad y victoria

El futbolista del Elche Rodrigo Mendoza debutó este viernes con la selección sub-21 en el duelo que el combinado nacional, dirigido por David Gordo, disputó en Soria contra Chipre, valedero para la fase clasificatoria del Europeo de la categoría que se disputará en 2027 y que concluyó con triunfo local (3-0).

Mendoza, con el dorsal 8 a la espalda, salió como titular en un centro del campo en el que compartió alineación con el exfranjiverde Gerard Hernández, ahora en el fútbol catarí. Además, el capitán fue el alicantino Mosquera, fichado por el Arsenal este verano a golpe de talonario.

A la selección española le costó abrir la lata de una ultradefensiva Chipre, pero lo hizo al filo del descanso, con un gran disparo desde fuera del área de Obrador. La Rojita, más espesa en la segunda parte, no sentenció el duelo hasta que Yarek anotó el segundo tanto a un cuarto de hora del final. Poco después, en el minuto 78, Mendoza fue sustituido, antes de que Pablo García cerrara el marcador.

Héctor Fort, con la sub-20

Por su parte, el lateral Héctor Fort, cedido el último día de mercado por el Barcelona al Elche (todavía no ha pisado la ciudad de las palmeras), disputó 65 minutos en la derrota (2-0) de la sub-20, que se encuentra preparando el Mundial que empieza a final de mes, contra Francia.