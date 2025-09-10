Martim Neto apunta a ser titular con el Elche en el Pizjuán

En una semana variante, alterada por los seis internacionales (cuatro de ellos siempre en dinámica del primer equipo) que tiene el club y más corta de lo habitual al abrir la jornada este viernes, al Elche le toca adaptarse. Al margen del delantero, donde Álvaro Rodríguez está entre algodones tras no entrenar el martes y solo completar 40 minutos en la sesión de este miércoles, el principal rompecabezas para Eder Sarabia en la confección del once que saltará al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán pasa por la mediapunta.

Con el mercado cerrado, el futbolista "de buen pie, con claridad y finura" que reclamó el entrenador en repetidas ocasiones no ha terminado llegando. La apuesta en firme del club por Ali Houary y las alternativas de Rodri Mendoza y Martim Neto —incluso la de ubicar Grady Diangana por dentro en caso de ser necesario— llevaron a la comisión deportiva franjiverde a no apretar hasta el último minuto por otro especialista en la posición, tras la incorporación frustrada de Hugo Félix.

En esa línea y con la futurible llegada de Hakim Ziyech todavía posible pero cada día más compleja, el gran ocupante de la mediapunta ilicitana viene siendo Rodri Mendoza. La joya del Elche, tras encadenar el curso pasado tres meses finales sin disputar un solo minuto, atraviesa sus días más dulces con el inicio de la nueva temporada. Debut con gol incluído en Primera, renovación hasta 2028 y una confianza total y recíproca en Sarabia y su modelo, son los motivos que le han llevado esta semana a estrenarse en una lista de la selección española sub-21.

El "8" de 'La Rojita' ha sido titular en los dos enfrentamientos clasificatorios a la Eurocopa, tanto en la plácida victoria frente a Chipre (3-0) el pasado viernes en Los Pajaritos (Soria) como en el trabajado triunfo del martes en Kosovo (1-3). Mendoza ha regresado a España este miércoles, pero no se ha entrenado junto al grupo a lo largo de la mañana. Esto le obliga a completar únicamente una sesión antes de partir hacia Sevilla, donde el Elche juega el viernes (21 horas) en su segundo desplazamiento del curso.

El gran rendimiento del molinense le ha llevado a disputar 502 minutos en los últimos 24 días, una acumulación de carga importante a estas alturas del campeonato. Sarabia acostumbra a cuidar al detalle el físico de sus futbolistas y a anteponer su salud por delante de intereses futbolísticos, por lo que, dadas las circunstancias, todo hace indicar que el técnico dará descando a Mendoza en el Sánchez Pizjuán. En el abanico de opciones para reemplazar al irremplazable en este inicio liguero, el portugués Martim Neto puja con fuerza por tirar abajo la puerta de la titularidad.

Hasta el momento ha entrado desde el banquillo en las tres primeras jornadas, entrada la media hora final. Su rendimiento siempre ha sido notable, con papel destacado en la primera jornada frente al Betis, cuando tuvo la pausa para frenar, levantar la cabeza y asistir a Germán Valera, quien se encontraba solo en el punto de penalti. En las tres ocasiones ha estado por encima del 85% de acierto en el pase, una hazaña nada desdeñable tratándose de un futbolista al que Sarabia quiere "cerquita del área", tal y como le pidió durante la pausa de hidratación del Elche-Betis.

Ahora, la acumulación de minutos de Mendoza hace que a Neto se le abra la puerta de la titularidad. Ya fue de la partida hace una semana en Murcia, completando nuevamente un destacado partido y siendo clave en el único gol franjiverde, cuando realizó dos caños dentro del área rival y aclaró con éxito en el tanto de John Chetauya.

Las otras dos alternativas, menos probables sobre el papel pero nunca descartables con Sarabia en el banquillo, son Ali Houary y Diangana. El primero llega algo rodado tras tener minutos con Marruecos sub-20 durante el parón de selecciones, mientas que el segundo demostró en el Enrique Roca no haber alcanzado todavía su plenitud competitiva tras un verano sin hacer pretemporada.