Marc Aguado cumple con las expectativas en el Elche

Por H o por B, Marc Aguado todavía no ha conseguido brillar con el Elche. La situación a su llegada al Martínez Valero era idílica. Un equipo que se encontraba en la pugna por ascender a Primera, que necesitaba un pivote de manera urgente y que, por si lo anterior fuera poco, tenía a su descubridor Eder Sarabia en el banquillo. Llegó a última hora del mercado invernal, en un trueque exprés entre Zaragoza y Elche que llevó consigo el cambio de cromos de Aguado por Raúl Guti. Firmó hasta 2028 y todo hacía indicar que sería la pieza que faltaba para el funcionamiento definitivo del engranaje franjiverde. Sin embargo, una lesión le privó de todo lo anterior.

El maño perdió confianza a raíz de una "luxación anterior en el hombro derecho" en marzo, durante un partido frente al Castellón y estuvo varias semanas sin poder jugar. Su adaptación al vestuario fue rápida, pero el llegar entrado febrero, las dolencias muculares derivadas de su lesión y el alto nivel que ya tenía la medular franjiverde, fueron distintos factores que llevaron a Aguado a ser solamente titular en siete ocasiones.

El pivote fue operado en su hombro el pasado 11 de junio con la idea de poner fin a sus molestias de una vez por todas. Y, pese a que se ha incorporado algo más tarde de lo pronosticado, ya es uno más en la pretemporada del Elche. De hecho, está siendo una de las piezas más destacadas de los amistosos veraniegos. En un grupo necesitado de caras nuevas, Marc Aguado está siendo el encargado de hacer brotar la ilusión en la afición, que empieza a ver detalles en el jugador de 25 años de aquella promesa que el propio Sarabia llegó a calificar como "el futuro pivote de la selección".

Su desempeño en los dos últimos amistosos, frente al Blackburn Rovers (1-2) el pasado viernes y ante el Getafe (2-1) este miércoles, invitan al optimismo. "Me estoy encontrando muy cómodo. Esto trata de coger rodaje y hacer kilómetros y vamos por buen camino. Para mí ha sido un verano complicado, porque el hecho de no operarme cuando tuve la luxación (en marzo) hizo que se me agravara la lesión el tiempo que estuve jugando y he tenido mucho dolor. La recuperación está siendo más complicada de lo esperado, pero voy mejorando", declaró Aguado tras la victoria veraniega ante el club azulón, quien también reconoció que todavía "sigue teniendo molestias" en el hombro.

El centrocampista también habló sobre el nivel del equipo en esta pretemporada: "Yo creo que cada semana que pasa las sensaciones son mejores. Además, ganar es ganar y anímicamente nos viene bien. Igualmente, lo importante ahora es coger minutos para llegar bien rodados a las primeras jornadas". Además, el maño se mostró ilusionado con su próximo debut en Primera División y se marcó un solo objetivo de cara a la temporada: "disfrutar, ya que eso significará que la cosa va por buen camino".