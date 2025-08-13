La maldición de medio siglo del Elche

En 102 años de historia, el Elche ha disputado 24 temporadas en la élite del fútbol español, lo que le hace ocupar el 25º puesto en la clasificación histórica de Primera División. Muchas temporadas junto a los mejores, con algunas para el recuerdo y otras para olvidar. Los cursos son largos, arrancan en agosto y suelen terminar en mayo, por lo que durante estos diez meses todos los puntos cuentan. Desde el primero hasta el último. Si se llega a finales de temporada con urgencias suele ser porque no se han hecho los deberes a tiempo, es por esto que, empezar ganando es la mejor medicina para evitar sustos de última hora.

Llega el momento de que empiece a rodar el balón en La Liga EA Sports y lo hará con un Girona-Rayo Vallecano el próximo viernes 15 a las 19:00 horas. El Elche por su parte arrancará el lunes 18 a las 21:00 horas en el Martínez Valero ante el Betis. El conjunto de Eder Sarabia debutará con su gente ante un rival de no muy buen recuerdo. Durante su última instancia en Primera División, allá por el 2022, el conjunto ilicitano también debutó ante los verdiblancos, en este caso en el Benito Villamarín, y el resultado fue un presagio de lo que estaría por venir.

3-0 venció el Betis al Elche en un encuentro decidido en la primera mitad. Marcaron Borja Iglesias y Juanmi por partida doble con Manuel Pellegrini en el banquillo. De ese Elche solo queda John Chetauya y Josan en plantilla, el primero fue expulsado en el minuto 16 y el segundo entró al campo en el minuto 65 viendo una tarjeta amarilla al cuarto de hora. Una presentación acorde a lo que terminaría siendo aquella temporada, colistas a 16 puntos de la salvación.

Históricamente, los estrenos de liga en Primera División se le han atragantado al Elche. En 24 temporadas solo se han conseguido tres victorias, siete empates y catorce derrotas. Datos pobres que deberá darle la vuelta Eder Sarabia si quiere arrancar el curso con buen pie pese a no tener la plantilla completa. Han pasado 18.974 días o para ser más exactos, 51 años, 11 meses y 12 días desde la última victoria de la franja en un debut en la categoría de oro del fútbol español. Fue nada más y nada menos que ante el Barcelona en el antiguo estadio de Altabix.

Victoria ante el Barcelona

Por aquel entonces, el Elche volvía a Primera División tras dos temporadas en Segunda y el primer encuentro llegaba ante un Barcelona con Rexach y Asensi en plantilla. El conjunto ilicitano venció por uno a cero con gol de Chiva a los cinco minutos de arrancar. El curso terminó con la franja salvándose a dos puntos del descenso con Roque Olsen a los mandos. La anterior victoria en un debut fue ante el Córdoba en la temporada 1968-1969, también en Altabix y en este caso, por 4 a 1. Anotaron Serena, Vavá, García Rivas y Asensi para darle el triunfo a los locales.

El primer triunfo en un debut llegó en la séptima temporada del Elche en Primera. Fue en 1965 y también ante el Córdoba. Un doblete de Vavá decantó el partido y el equipo dirigido por Otto Bumbel conseguía su primera victoria de la temporada en un año en el que el Elche terminaría sexto a 12 puntos del campeón, el Atlético de Madrid.

Será la octava vez que el Elche debute en casa. De esos ocho duelos, la franja ha vencido tres, ha empatado otros tres y ha perdido dos. El último en el Martínez Valero fue ante el Athletic Club y el resultado fue de cero a cero. El conjunto vasco ya estaba plagado de grandes nombres que siguen en la disciplina rojiblanca a día de hoy como Sancet, Vivian, Iñaki y Nico Williams. Por su parte, el Elche ha cambiado más su plantilla y de aquel partido solo siguen Bigas, Josan y John Chetauya.

Arranca la temporada el conjunto de Eder Sarabia con el reto de desafiar a la historia. Los debuts se le han atragantado a lo largo de los años y los datos son más pesimistas que optimistas. Sin embargo, el hecho de jugar en casa cambia la situación y abre una ventana en la que la parroquia franjiverde seguro que va a empujar para que los suyos puedan conseguir los primeros tres puntos de la temporada