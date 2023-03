Machín se despide del Elche: "No siempre el fútbol recompensa los merecimientos"

El ya exentrenador del club ilicitano quiso escribir unas líneas sobre su breve etapa en el Martínez Valero "Me voy con la tranquilidad de haber dado el máximo y de haber intentado todo para cambiar la dinámica en el césped", dijo

El ya exentrenador del Elche Pablo Machin se ha despedido del club después de que la entidad haya tomado este lunes la decisión de despedirle del banquillo ilicitano.

El técnico aseguró irse "con la tranquilidad de haber dado el máximo" aunque incidió en que "no siempre el fútbol recompensa los merecimientos".

El preparador soriano agradeció a los aficionados que pese a la mala situación "siempre me han mostrado cariño y respeto" y aseveró que "ha sido un placer haber defendido los colores de un histórico".

Esta es la carta íntegra de Machín:

"Hola a todos. Hoy me veo en la obligación de despedirme del Elche y de su afición. Lo primero que me gustaría hacer, precisamente, es dirigirme a todos y cada uno de los hinchas, simpatizantes y aficionados que siempre me han mostrado cariño y respeto. Podéis decir bien orgullosos que el Elche CF tiene una afición espectacular, porque lo difícil es estar en los momentos malos.

También quiero agradecer y reconocer la profesionalidad de los jugadores y staff, que han trabajado incansables cada día. No siempre el fútbol recompensa los merecimientos.

Por ello me voy con la tranquilidad de haber dado el máximo y de haber intentado todo para cambiar la dinámica en el césped.

Sólo me queda desear al club, empleados, plantilla y afición toda la suerte del mundo. Ha sido un placer haber defendido los colores de un histórico del fútbol español´.

Gracias y hasta siempre. Mucho Elche!"