Lleno en el Martínez Valero para el España-Georgia

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este sábado, a primera hora de la mañana, el «sold out» para el partido que la selección nacional, dirigida por Luis de la Fuente, disputará en Elche el próximo 11 de octubre contra Georgia, clasificatorio para el Mundial de 2026.

El ente federativo, a través de la cuenta de Twitter de La Roja, ha informado que las más de 30.000 localidades del estadio Manuel Martínez Valero (oficialmente 31.388) ya se han agotado en apenas cinco días. Hay que recordar que las mismas salieron a la venta el pasado lunes, en exclusiva para los más de 27.000 abonados del Elche, y el martes para todos los públicos.

La RFEF ha agradecido el apoyo recibido por parte de la afición franjiverde y del resto del entorno, tanto a nivel provincial como de otras zonas cercanas a la ciudad de las palmeras, cuyos seguidores del combinado nacional animarán a los Lamine Yamal, Carvajal, Pedri, Nico Williams y compañía para intentar acercarse al objetivo de sacar el billete para Estados Unidos, Canadá y México.

La masiva presencia de aficionados futboleros en Elche supondrá, además de un impulso para el club franjiverde, una buena fuente de ingresos para la hostelería y resto de negocios de la zona, además de una nueva ocasión para mostrar las bondades turísticas, deportivas y culturales a todos aquellos que se desplacen desde el exterior para ver el partido.

Séptimo partido en Elche

Esta será la séptima ocasión en que la selección española absoluta juegue un partido oficial en Elche. La última de ellas fue en septiembre de 2018, con una goleada a Croacia (6-0) en un duelo correspondiente a la Nations League. Todos los partidos de España en la ciudad de las palmeras han terminado en victoria nacional: Bélgica (3-0, 1986), Macedonia (3-0, 1995), Ucrania (2-1, 2003), Egipto (2-0, 2006), Italia (1-0, 2008) y el ya mencionado partido contra los croatas.

La selección dirigida por Luis de la Fuente disputará en Elche el tercer partido de clasificación para el Mundial 2026, una fase que comenzó el pasado jueves con triunfo en Bulgaria (0-3) y que continúa este mismo domingo en Turquía.