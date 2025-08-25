Llega la clásica visita al dentista del Elche... y de Sarabia

El pasado 10 de mayo, el Elche recibía al Levante en un duelo entre candidatos al ascenso que presentó un ambiente inolvidable... pero un resultado desfavorable para los intereses franjiverdes. La victoria hubiese dejado el camino hacia Primera División prácticamente libre de obstáculos para el conjunto dirigido por Eder Sarabia. La derrota obligó a sufrir.

El Levante, por tradición, es una habitual visita al dentista cada vez que el Elche tiene que medir sus fuerzas en uno de los derbis autonómicos con más solera. No hay más que acudir a los libros de historia. Desde 1993 hasta 2025 (32 años) los ilicitanos solo han ganado cuatro de sus 38 enfrentamientos oficiales. Todos en casa. Y por el mismo resultado: 1-0.

Muy lejos queda el 0-5 de la 1992-1993, en Segunda B, cuando los franjiverdes, con Lico en el banquillo, asaltaron el estadio granota. Aquel día marcaron Marcelino (García Toral), Adolfo, Jesús, Pariente y (Vicente) Mir. Era entonces la cuarta victoria consecutiva del Elche en su «head to head» con el Levante. Pocos podían imaginar lo que ocurriría en las tres décadas siguientes.

De 38 partidos, el Elche solo ha podido ganar tres y, como ya se ha mencionado, todos por la mínima: en la 1997-1998 con un gol de Àlex Fernández, en la 2003-2004 con una diana de Moisés y en la 2020-2021, en Primera, gracias a un tanto de Boyé. Este es el último triunfo franjiverde. En los cinco últimos se han producido tres empates y dos derrotas.

Sarabia contra Calero

Dos de esos resultados se produjeron la campaña pasada, en la que el Levante de Julián Calero y el Elche de Eder Sarabia terminaron en las dos primeras posiciones de Segunda División. Con estilos muy diferentes, ambas escuadras lograron su objetivo. En los dos duelos quedó clara esa batalla de ideas futbolísticas, decantada de manera especial hacia el bando granota con ese 1-3 de mayo.

Aquel día, el Levante supo ejecutar a la perfección su plan: defender bien y contraatacar mejor, con rapidez y decisión en las finalizaciones. A la media hora, un doblete de Brugué ya había puesto en franca ventaja a los suyos. Al Elche le costó reaccionar, pero pudo recortar diferencias en la segunda parte por mediación de Mourad. Cuando un Martínez Valero en ebullición se preparaba para la remontada, Forés hizo el 1-3.

El estilo de Calero se le atragantó en Segunda a Sarabia, con diversos «culpables» del conjunto granota sobre el terreno de juego, pero con un nombre propio resaltando en los dos partidos: Carlos Álvarez. Todo ello pese a no marcar, aunque sí asistir y, sobre todo, ser el factor ofensivo desequilibrante de los suyos.

Ahora a Sarabia le espera otra visita al dentista, en la máxima categoría. El inicio de temporada ha dejado al Elche, con dos empates, en mejor situación que al Levante, con dos derrotas. Aunque cierto es que los granotas han caído en ambas jornadas con goles en el tiempo de descuento, la última de ellas contra el actual campeón, el Barcelona, tras un gran primer tiempo en el que se marcharon con ventaja al descanso de dos goles.