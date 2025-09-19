Límites salariales de LaLiga: el Elche dispone de 40,480 millones

Terminó el mercado de fichajes y como viene siendo costumbre en los últimos años, LaLiga, con Javier Tebas a la cabeza, desvela los límites salariales con los que cada equipo se deberá mover durante la temporada que arrancó hace más de un mes.

El límite de coste de plantilla deportiva consiste en el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo.

Además de todo lo nombrado, el límite también incluye el gasto en filiales, cantera y otras secciones. El Elche cuenta con un margen salarial de 40.480 millones y el conjunto en propiedad de Christian Bragarnik ha ampliado este límite en 24,464 millones respecto al mes de febrero, cuando se llevó a cabo la última actualización. El ascenso a Primera División y las ventas realizadas durante el mercado de verano son los principales causantes de este gran crecimiento.

El Elche supera a Sevilla y Levante y se sitúa tercero por la cola en lo que respecta a los límites salariales. El conjunto andaluz ha sido el gran protagonista en esta actualización, pues su situación es alarmante.

La temporada pasada apenas contaba con 684.000 euros, pero una medida adoptada por LaLiga que consiste en que como mínimo un club de Primera tiene que tener de límite de coste de plantilla deportiva el 30% de su cifra de negocio hace que el conjunto hispalense mejore en este apartado.

El Madrid lidera la clasificación otra temporada más y es el equipo que más puede gastar en España. Su límite salarial es de 761 millones, ascendiendo 7 millones respecto la temporada pasada. Le sigue el Barcelona con 351 millones, pero el conjunto culé ha visto reducido su margen, pues el año pasado contaba con 463 millones.

Durante este último verano, LaLiga fue la cuarta competición doméstica que más gasto en el mercado de fichajes con 3.560 millones de euros, por detrás de la Premier League, Serie A y Bundesliga.

Vía: Información