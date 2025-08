Leyendas franjiverdes, cracks mundiales y clubes históricos dan lustre al Festa d'Elx

Más de seis décadas de vida dan para mucho. Ese es el tiempo de existencia del trofeo Festa d'Elx, nacido en 1960 y que ha acompañado cada verano al aficionado franjiverde como cita indispensable de las pretemporadas para conocer a su equipo, exceptuando el parón en 2019 y 2020. El derbi de este sábado será la edición número 64. Una más que añadir a un libro de historia que aguarda a leyendas franjiverdes, cracks mundiales y clubes con mucha solera.

Sobra decir que el equipo más laureado del torneo es el Elche, con 27 victorias, aunque no lo gana desde el paréntesis anteriormente mencionado. Otros 14 clubes españoles tienen la copa en sus vitrinas, desde el Levante, primer campeón y segundo en el palmarés tras los locales, a Real Madrid, Barcelona o incluso el propio Hércules. Además, entidades de otras ocho nacionalidades saben lo que es campeonar en tierras ilicitanas: Independiente y Estudiantes (Argentina), Ferencvaros y Vsas Budapest (Hungría), Vasco da Gama (Brasil), selección de Marruecos, Benfica (Portugal), Al-Rayyan (Catar), Leeds United (Inglaterra) y Parma (Italia).

La mejor edición

Hay pocas dudas que si hubiera que elegir la edición con más lustre del Festa esta sería la de 1969. Se enfrentaron el propio Elche, que venía de jugar la única final de Copa de su centenaria historia y que llevaba una década asentado entre los mejores de España, y Estudiantes de La Plata, vigente campeón del mundo, al haberse impuesto en la antigua Copa Intercontinental.

Estudiantes era un equipo que destacaba por su bravura, dominador en aquella época del fútbol sudamericano y capaz de derrotar en la final por el cetro mundial al Manchester United a doble partido. La cita no decepcionó, con un estadio engalanado y un buen partido entre ambos contendientes que se llevó el bando argentino con goles de Verón ("La Bruja", padre de "La Brujita", que años después sería un gran centrocampista) y Conigliaro.

Solo dos años antes (1967), otro club histórico de Argentina, un país ahora tan vinculado al Elche a través de su propiedad, se convirtió en el primer campeón extranjero del Festa d'Elx. Fue Independiente de Avellaneda, que ganó su torneo nacional aquel curso a posteriori, al derrotar a los franjiverdes en otro partidazo (3-2). La barrera de participantes foráneos la habían roto en 1962 el Racing Estraburgo francés y el Sporting de Lisboa portugués, primeros participantes de más allá de las fronteras nacionales que disputaron este evento.

De aquella edición, que ganó el Elche imponiéndose en un formato triangular a un Sporting que era el vigente campeón luso, queda la mayor goleada de la historia del Festa d'Elx, el 8-0 que los ilicitanos endosaron a los galos y que posteriormente sería decisivo para permitir alzar la copa de campeones tras empatar con el Sporting. Más clubes ilustres que pasaron por la ciudad de las palmeras fueron el Panathinaikos griego en 1971, que había sido esa temporada la gran revelación de la Copa de Europa, al llegar a la final, y obviamente, los grandes de España, como Real Madrid, Barcelona, Atlético o Athletic.

Futbolistas ilustres

Este paseíllo de estrellas provocó que, aparte de las leyendas que ha tenido el Elche en su historia, multitud de cracks nacionales y mundiales hayan disputado el Festa. Hay muchos ejemplos para el recuerdo: el debut en España con la camiseta del Barça de Ronaldinho (2003), el mismo caso pero con el francés Anelka en el Madrid (1999), la presencia de una emergente Quinta del Buitre (1985) que arrolló al conjunto local con goles de Míchel, Sanchis y Butragueño; los primeros pasos del austriaco Krankl (1978) en el Barcelona como relevo de Johan Cruyff...

En Elche también se pudieron ver los primeros partidos de fichajes estrella de la década de los ochenta como el inglés Lineker (1986), incorporado al Barcelona tras haber sido el máximo goleador del Mundial ese mismo verano o el portugués Futre (1987), fichado por el Atlético de Jesús Gil tras ganar la Copa de Europa con el Oporto. Con más experiencia disputó el Festa de 1965 Iribar, leyenda del Athletic, en un partido, cosas del destino que empezó a decidir Arieta II, verdugo del Elche cuatro años después en la final de Copa. Algunos años después, el húngaro Albert (Balón de Oro en 1967) lideraba al Ferencvaros, el club de toda su vida, campeón en 1971.

Goleadores

Un total de 177 futbolistas han marcado algún gol en el Festa d'Elx, siendo Juan Ángel Romero el máximo anotador histórico, con ocho dianas, seguido muy de cerca por su compañero Vavá, que hizo 7. De los no franjiverdes, el levantinista Mauri anotó cinco en las primeras ediciones del trofeo veraniego ilicitano. El único jugador que ha sido capaz de marcar con dos escudos diferentes ha sido Cayetano Ré, que lo hizo con el Elche y con el Espanyol.

Como últimas curiosidades relacionadas con el Festa d'Elx y sus goles hay que apuntar que el autor del primer tanto de la historia del torneo fue Rius, del Levante, el 14 de agosto de 1960, frente al Elche. El primer gol franjiverde lo hizo en ese mismo partido Ré, mientras que cinco jugadores han sido capaz de firmar un triplete o hat-trick: Cardona (Elche vs Levante, 1961), Vavá (Elche vs Oporto, 1966), Nemeth (Ferencvaros vs Panathinaikos, 1971), Geli (Barcelona vs Elche, 1989) y Rodrigo (Benfica vs Elche, 2013).