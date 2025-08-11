¿Qué le queda por fichar al Elche?

Quedan 22 días para el cierre del mercado de fichajes y el Elche todavía tiene trabajo por delante para configurar su plantilla de la temporada 2025-2026. El próximo lunes empieza la temporada contra el Betis en el Martínez Valero, aunque no será hasta el 2 de septiembre, primer día tras la conclusión del zoco futbolero, cuando se puedan sacar las principales conclusiones sobre los futbolistas que deben buscar el objetivo de la permanencia.

Como ya viene siendo habitual en los últimos años, la zona principal de movimientos, tanto en clave franjiverde como en el mercado en general, tendrá lugar en la segunda quincena de agosto, con las ligas ya iniciadas. Es algo que los clubes tienen en consideración en sus planificaciones y que no altera ni siquiera la posibilidad, en algunos casos, de llegar con efectivos mínimos o incluso con futbolistas fichados y sin inscribir.

Dicho esto y siendo conocedores de que el Elche, con Christian Bragarnik al frente, apura las negociaciones para conseguir sus piezas codiciadas, esta es la configuración actual de plantilla del Elche y las necesidades que tiene el conjunto franjiverde para intentar cubrir en estos días. También será momento para clarificar la situación de futbolistas que no entran en los planes de Eder Sarabia y de estar atentos a posibles ofertas que lleguen por jugadores con peso en el vestuario.

"Necesitamos y vamos a incorporar jugadores, eso está claro. Vamos a fichar futbolistas importantes, tenemos varias cosas avanzadas. Son jugadores que quieren sumarse al proyecto y sabemos que nos van a ayudar. Depende de muchas cosas, por tanto, no es tan fácil como nos gustaría, pero la dirección deportiva está trabajando con las ideas claras. Estoy convencido de que vamos a tener una gran plantilla" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

Portería

La portería, en principio, podría parecer cubierta con Dituro, actual Zamora de Segunda División, e Iturbe, apuesta a medio plazo con su contratación desde el filial del Atlético de Madrid. Un guardameta veterano y otro con proyección. El canterano Owen Bosch completaría los entrenamientos y debería seguir creciendo con el Ilicitano en Segunda RFEF.

Sin embargo, a Sarabia le gusta tener tres porteros en sus plantillas, algo a lo que debió renunciar el curso pasado, pese a los intentos por contratar a un guardameta que hiciera competencia a Dituro y San Román. La cosa no fue mal, pero el Elche está atento al mercado de porteros. Y no apunta precisamente bajo, tras mantener conversaciones con Guaita, que viene de ser titular en el Celta.

Centrales

Affengruber, Pedro Bigas y Víctor Chust son los tres centrales intocables en la plantilla del Elche en estos momentos. John (polivalente) y Barzic también están en nómina y disponibles, mientras que Léo Petrot podría ocupar esa demarcación por el flanco izquierdo. El club ilicitano no cierra la puerta a más incorporaciones en esta posición, especialmente para cubrir la posibilidad de jugar con tres futbolistas en esta zona del campo.

Uno de los nombres en cartera es el de Francés (Girona), que podría ocupar también la demarcación de lateral derecho, aunque él prefiere ubicarse en el eje de la zaga. Pendientes de no recibir ningún susto por Affengruber, también hay que analizar hasta el 1 de septiembre la situación de Diaby, que ya tuvo ofertas para salir en enero y que no ha podido jugar en toda la pretemporada por su lesión en el pubis. Por su parte, Barzic saldrá cedido, algo que ya ha ocurrido con Bakary Traoré (Tarazona).

Laterales/carrileros

La banda derecha del Elche tiene actualmente un dueño claro en la figura de Álvaro Núñez, el jugador que más minutos ha disputado en esta pretemporada. Se espera que el lateral vasco siga creciendo, pero dejarle prácticamente solo como especialista sería un riesgo excesivo. John y Josan, con diversos perfiles, podrían ocupar esa posición.

En la izquierda ha sido fichado Léo Petrot para cubrir la salida de Salinas. Jairo, incorporado en febrero de este año, no ha tenido continuidad ni en la segunda mitad de la pasada campaña ni durante el presente verano. Germán Valera jugó ahí, con defensa de tres centrales, en partidos decisivos por el ascenso. El Elche no se cierra a incorporaciones en ninguno de los dos flancos, en ambos casos buscando futbolistas polivalentes, que puedan ayudar en varias posiciones.

Centro del campo

La sala de máquinas franjiverde ha quedado tocada con la venta de Nico Castro al fútbol mexicano. Febas y Marc Aguado, por la confianza que le tiene Sarabia, apuntan a intocables en el inicio del campeonato. La tercera pieza de la medular debería ser Mendoza, ante una nueva oportunidad de reivindicarse. El portugués Martim Neto es hasta el momento el único refuerzo para el centro del campo, pero apenas ha disputado dos ratitos en pretemporada. Sin embargo, está llamado a ser un futbolista importante en el proyecto actual.

John es otro jugador que puede echar una mano en la posición de mediocentro, especialmente en labores defensivas. A partir de ahí, el Elche debe buscar uno o dos refuerzos más para completar una zona indispensable en el estilo de juego que tiene implantado Sarabia. Si se confía ciegamente en el rendimiento inmediato de Neto y en la continuidad de Mendoza, al que tientan diversos clubes de alto rango, con uno podría ser suficiente.

Extremos

Josan para la derecha, pendiente del alcance de la lesión que se produjo el viernes en Lorca; Yago de Santiago para la izquierda, todavía recuperándose de su grave lesión de rodilla, y Germán Valera para ambos carriles son los jugadores con los que cuenta Sarabia para estas posiciones. De momento no se ha cubierto la baja de Nico Fernández Mercau, con las negociaciones por Zeballos sin ver la luz. Este debería ser un refuerzo diferencial si está llamado a cubrir el gran hueco que deja el último portador de la "10" franjiverde.

En el Festa d'Elx fue titular Nordin, que ha realizado una más que aceptable pretemporada y que podría tener sus oportunidades en las primeras jornadas de liga para intentar ganarse un hueco en la primera plantilla. Por su parte, Rafa Núñez apunta a una nueva cesión para seguir su progresión como futbolista profesional.

Delanteros

Álvaro Rodríguez ha jugado poco y marcado bastante durante este verano, por lo que su fichaje, al ser en propiedad, despierta ilusión entre el franjiverdismo. Hay que ver cómo llega físicamente al 18 de agosto y si puede ser titular desde la primera jornada. Mientras tanto, el silencioso y trabajador Mourad ahí sigue, tras ser el máximo goleador del equipo en la temporada del ascenso a Primera.

Si no se produce la salida del hispanomarroquí, a la que no parece predispuesto tras ganarse su oportunidad en la élite, el Elche completará su delantera con un tercer atacante, para la que han sonado más viejos conocidos (Boyé, Canario Álvarez...) que nuevos por conocer (Sadiq). Estos casos son los que se desbloquearán en la segunda quincena de agosto y a los que, como ocurriera la temporada pasada, el Elche está pendiente para fichar a los primeros de su lista.