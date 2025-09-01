El lateral del Barça Héctor Fort, muy cerca del Elche

Héctor Fort se ha convertido en protagonista inesperado del mercado en sus últimas horas. Tal como ha avanzado 'Jijantes' y ha podido confirmar Sport, del mismo grupo editorial de INFORMACIÓN, el joven lateral negocia contrarreloj con el Elche y, si todo avanza según lo previsto, se convertirá en nuevo jugador del equipo dirigido por Eder Sarabia.

La opción de recalar en el Mallorca quedó prácticamente descartada, ya que la continuidad de Pablo Maffeo bloquea cualquier movimiento en el lateral derecho. Fort había recibido numerosas propuestas durante las últimas semanas, pero por diferentes circunstancias ninguna de ellas llegó a concretarse, lo que ha mantenido en el aire su futuro hasta el último momento.

Mientras tanto, el futbolista viajó este martes a Madrid para unirse a la concentración de la selección sub-20 en Fointainbleau. Con el foco puesto en el compromiso internacional, ha dejado las negociaciones en manos de sus agentes, quienes mantienen conversaciones intensas con la dirección deportiva franjiverde.

El Elche y los representantes del jugador trabajan a destajo para cerrar la operación en el escaso margen de tiempo que queda. De concretarse, Fort se reencontraria con Iñaki Peña, que fichó por el equipo de Sarabia hace una semana.

El desenlace, con todo en el aire y el reloj apretando, se decidirá en cuestión de horas, dado que el mercado de fichajes termina hoy a las 00.00.